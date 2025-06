Aston Martin legt Red Bull-vertrouweling van Newey vast

Het team van Aston Martin heeft weer een voormalig kopstuk van Red Bull Racing aangesteld. De Britse renstal uit Silverstone heeft een vertrouweling van Adrian Newey aangesteld voor een belangrijke rol binnen het technische team, het gaat om Giles Wood.

Het is geen geheim dat het team van Aston Martin een stap naar de top wil zetten. Ze sloten eerder al een motordeal met Honda, en ze trokken met Adrian Newey één van de beste ontwerpers uit de F1-geschiedenis aan. Hij kwam over van Red Bull Racing, maar werkte in de afgelopen maanden vooral achter de schermen. In Monaco verscheen hij voor het eerst in de paddock in het groen van Aston Martin.

Belangrijke Red Bull-man

Op de achtergrond is Aston Martin hard bezig met het versterken van het technische team. Volgens The Race heeft de Britse renstal een vertrouweling van Newey naar het team gehaald. Het gaat om Giles Wood, die tijdens de succesperiode van Sebastian Vettel bij Red Bull de leiding had over de afdeling van de simulaties en analyses.

Volgens The Race keert Wood terug in de Formule 1, nadat hij in de afgelopen jaren werkzaam was bij Apple. Daar werkte Wood aan autonome technologieën. Bij Aston Martin is hij aangesteld als de Simulation and Vehicle Modelling Director. Hij gaat hier een cruciale rol spelen op een gebied waar volgens Newey stappen moeten worden gezet.

Tegenvallend seizoen

Aston Martin moet stappen zetten, want ze zijn niet bepaald bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal van Lawrence Stroll staat op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap met 22 WK-punten. Alleen de teams van Sauber en Alpine hebben minder punten bij elkaar gereden in de afgelopen Grands Prix.

Lance Stroll is verantwoordelijk voor 14 WK-punten, terwijl Fernando Alonso na meerdere frustrerende raceweekenden inmiddels acht punten achter zijn naam heeft staan.