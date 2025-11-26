user icon
Hollywood-sterren maken documentaire over Adrian Newey

Hollywood-sterren maken documentaire over Adrian Newey

Topontwerper Adrian Newey gaat een eigen documentaire krijgen. De film gaat gemaakt worden door Whisper en Artists Equity; dit is het bedrijf van Hollywood-sterren Ben Affleck en Matt Damon.

De documentaire zou Turbulence: The Greatest Mind in Formula One moeten gaan heten. Ook Aston Martin en de F1 werken mee aan deze productie. De documentaire laat de complete carrière van de topontwerper zien. Van de dood van Ayrton Senna tot de successen met Max Verstappen.

Newey werkt zelf mee

Adrian Newey vertelt tegenover Broadcast Now: "Hopelijk kan deze film de passie, de werkwijze en de geestkracht weergeven die nodig zijn om een ​​Formule 1-auto op de grid te krijgen." Adrian Newey is al meer dan 35 jaar actief in de Formule 1 als ontwerper.

"De film brengt de uitdagingen in kaart waarmee ik te maken kreeg toen ik begin maart bij een nieuw team kwam ter voorbereiding op wat misschien wel de grootste reglementswijziging in de geschiedenis van de Formule 1 is. Het gaat ook dieper in op het verhaal achter mijn carrière tot nu toe en hoe het mij heeft geholpen om mij voor te bereiden op deze enorme uitdaging."

Lange carrière van Newey

Acteur Ben Affleck vertelt: "Deze film gaat over zoveel meer dan alleen racen. Het gaat over een levende legende wiens ongeëvenaarde carrière vol ambitie en vernieuwing zit." Het begin van de carrière van Newey gaat dan ook naar 1988. Hij begon voor Marc/Leyton House. Na twee jaar ging hij naar Williams en daar maakte hij zijn allereerste kampioenschapswinnende auto. In zes seizoenen tijd won Williams maar liefst vier wereldkampioenschappen. 

In 1997 werd het tijd voor een nieuw avontuur, namelijk McLaren. Van 1997 tot en met 2005 was Newey actief voor McLaren. Hij won in deze periode een keer het wereldkampioenschap. Hij ging in 2006 beginnen bij Red Bull, een van de nieuwere teams. In totaal heeft hij acht coureurskampioenschappen en zes constructeurskampioenschappen behaald bij het team. Sinds dit jaar is hij actief bij Aston Martin, waarvan volgend jaar de allereerste auto van Newey in gebruik wordt genomen.

F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin GP Las Vegas 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.111

    Leuk! De techniek is enorm veranderd en hij heeft zich blijven aanpassen en al die kennis meegenomen en zich blijven ontwikkelen. Dat is inspirerend.

    • + 1
    • 26 nov 2025 - 09:06
    • koppie toe

      Posts: 4.886

      Er is een autobiografie van Newey " hoe bouw je een auto"
      Leuk boek begint als klein jongetje, lijkt me leuker dan Hollywood troep.

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 10:08
    • Joeppp

      Posts: 8.111

      Ja, heb ik gelezen.

      • + 1
      • 26 nov 2025 - 10:37
  • Amstermar

    Posts: 82

    Ben niet geïnteresseerd.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 09:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.873

      Dat zei je vaker op school toen ze je wat probeerde uit te leggen denk ik.

      • + 3
      • 26 nov 2025 - 09:49
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.852

    "Van 1997 tot en met 2005 was Newey actief voor McLaren. Hij won in deze periode een keer het wereldkampioenschap."

    Niet correct als het om WDC gaat - Hakkinen/McLaren won in 1998 en 1999: dus 2x keer.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 09:58

