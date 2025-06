Albon verliest bodywork en zorgt voor chaos in kwalificatie

Alexander Albon zorgde voor de nodige problemen in de kwalificatie in Canada. De Thaise Williams-coureur verloor in Q1 een groot stuk bodywork, waardoor er met de rode vlag moest worden gezwaaid. Het zorgde voor de nodige vertraging.

Albon was bezig met het verbeteren van zijn snelle tijd toen hij op het rechte stuk ineens een groot stuk van zijn bodywork verloor. Het ging om een groot gedeelte van zijn engine cover, wat de monteurs later snel wisten te vervangen in de pitbox. Albon kon zijn weg vervolgen en wist ook nog het tweede gedeelte van de kwalificatie te bereiken.

Williams begrijpt de problemen niet

Wat er precies aan de hand was, wist men bij Williams ook niet. Teambaas James Vowles gaf tijdens de kwalificatie bij Sky Sports aan dat Williams nog moest onderzoeken wat er was gebeurd. Het was in ieder geval makkelijk op te lossen, want Albon kon zijn weg vervolgen.

Niet de bedoeling

De FIA zal er nog wel naar willen kijken, want het is niet de bedoeling dat delen van het bodywork uit het niets van de auto afvliegen. Albon leek het zelf niet door te hebben, want hij reageerde nogal verbaasd toen zijn team hem liet weten dat hij de rode vlag had veroorzaakt.