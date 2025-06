Lewis Hamilton worstelt bij Ferrari: Sainz wijst op een gevaarlijk risico

Carlos Sainz zegt dat een lange aanpassingstijd in de Formule 1 niet slecht is. Volgens de Spanjaard heeft een coureur die tijd nodig om te wennen aan een nieuw team. Lewis Hamilton lijkt bijvoorbeeld nog niet gewend te zijn aan Ferrari.

Sainz wijst er echter wel op dat er een risico bestaat dat een coureur zich nooit volledig kan aanpassen aan een auto. Bij Lewis Hamilton is dat nog altijd mogelijk. De Brit staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap.

Moeite met de hype

Hamilton zette een paar maanden geleden een punt achter zijn samenwerking met Mercedes. De Brit ging voor Ferrari rijden, maar hij heeft tot nu toe de hype nog niet waargemaakt. Lewis Hamilton heeft teamgenoot Charles Leclerc al drie keer op het podium gezien, terwijl hij zelf niet hoger komt dan de vierde plek. Sainz had zelf ook moeite met aanpassen aan de Williams, maar in de afgelopen vijf races heeft hij vier keer punten gepakt.

Sainz was in gesprek met Mundo Deportivo en zegt trots te zijn op de manier hoe hij zich heeft aangepast aan de Williams. In gesprek met Mundo Deportivo legde Sainz hoe hij zich heeft aangepast aan Williams. Hij weet als geen ander hoe hij zich moet aanpassen, want de Spanjaard is al vijf keer gewisseld van team.

Druk neemt toe

Maar hoewel Sainz voorstander is van de tijd die een coureur krijgt om zich aan te passen nadat hij van team is gewisseld, zei hij dat er een risico is dat dit proces om op snelheid te komen nooit succesvol wordt afgerond, omdat de druk op Hamilton toeneemt: "Maar het belangrijkste is dat je je uiteindelijk aanpast," vertelt Sainz aan Mundo Deportivo. "Ik denk dat dat het belangrijkste is."

"Je kunt vijf of zes ingewikkelde maanden van aanpassing hebben, maar waar het om gaat is dat je er komt, denk ik, want als je er uiteindelijk komt, met het niveau en het talent dat je hebt, dan laat je uiteindelijk zien wat je waard bent. Ik kwam (bij Ferrari) aan in het midden van 2022 met pole positions op Silverstone, Spa en Austin. En ik won een race, en in 2023, dus uiteindelijk kwam ik op het niveau dat ik wilde. Het belangrijkste is om daar te komen."