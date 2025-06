Red Bull krijgt groen licht: 'Nieuwe Max Verstappen' mag F1-debuut maken

Het team van Red Bull Racing heeft goed nieuws ontvangen. Autosportfederatie FIA heeft het verzoek om voor een uitzondering voor Arvid Lindblad gehonoreerd. De 17-jarige Brit mag dus een superlicentie aanvragen, en mag in theorie deelnemen aan Formule 1-sessies.

Vorige week werd duidelijk dat Red Bull een opvallend verzoek had ingediend bij de FIA. Ze wilden een superlicentie aanvragen voor toptalent Arvid Lindblad, maar vanwege zijn leeftijd kwam hij echter niet in aanmerking voor dit 'rijbewijs' voor de Formule 1.

FIA geeft toestemming

De FIA paste vorig jaar de regels aan op het gebied van de superlicenties. Coureurs van zeventien jaar krijgen een uitzondering, als ze hebben aangetoond over een buitengewoon talent te beschikken. Red Bull heeft dan ook een verzoek ingediend, en de FIA nam hier vandaag een besluit over tijdens de vergadering van het World Motor Sport Council in Macau.

De FIA heeft in een statement laten weten dat ze het verzoek hebben geaccepteerd. Ze stellen dat hij recent heeft laten zien over een buitengewoon talent te beschikken, en dat hij heeft laten zien dat hij zich volwassen kan gedragen. Hierdoor heeft Red Bull een extra optie voor de komende jaren, en mogelijk zelfs dit seizoen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er bijvoorbeeld nooit een geheim van gemaakt dat hij groot fan is van Lindblad. Kenners stellen dat hij een soort 'nieuwe Max Verstappen' is, en hij maakt dit jaar een goede indruk in de Formule 2. Anderhalve week geleden wist hij bijvoorbeeld de hoofdrace te winnen in Barcelona.

Extra optie voor Red Bull

Red Bull heeft het verzoek enkele weken geleden ingediend bij de FIA. Dit kwam op het perfecte moment, want Max Verstappen staat aan de rand van een schorsing. Als hij wordt geschorst, zal Red Bull waarschijnlijk Isack Hadjar of Liam Lawson doorschuiven. Ayumu Iwasa zou dan instappen bij Racing Bulls.

Met Lindblad heeft Red Bull nu dus een nieuwe optie om de stoeltjes in te vullen. De kans is dus aanwezig dat hij voor zijn achttiende verjaardag zal deelnemen aan een officiële Formule 1-sessie.