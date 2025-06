'Franco Colapinto moet vrezen voor zijn toekomst bij Alpine'

Franco Colapinto staat onder druk bij het team van Alpine. Hij werd met veel bombarie aangekondigd als de vervanger van Jack Doohan, maar in zijn eerste races wist hij nog niet te presteren. Volgens Johnny Herbert moet Colapinto snel toeslaan.

Het team van Alpine begon dit seizoen met Doohan en Pierre Gasly als coureurs. De resultaten van Doohan vielen tegen en na de Grand Prix van Miami werd de Australiër aan de kant geschoven. Hij werd vervangen door Colapinto, en de verwachtingen waren enorm hoog.

In zijn eerste drie races wist de Argentijn echter nog niet goed te presteren. Hij worstelt met de auto, en kwam niet tot punten in Imola, Monaco en Barcelona. Flavio Briatore is dan ook niet tevreden, en er gaan steeds meer geruchten over zijn toekomst rond.

Lastige situatie

Oud-coureur Johnny Herbert waarschuwt Colapinto dan ook. Bij InstantWithdrawalBettingSites stelt Herbert dat Colapinto snel moet scoren: "Het is altijd een lastige zaak. Wanneer je de kans krijgt, moet je die pakken en indruk maken op mensen."

"Jack Doohan heeft dat niet voor elkaar gekregen en de verwachtingen voor Colapinto waren heel erg hoog. Flavio Briatore heeft veel vertrouwen in hem, en heeft hem naar binnengehaald bij Alpine. Je mag verwachten dat Colapinto's performance beter zou zijn, als je kijkt naar de standaard die hij vorig jaar heeft neergezet."

Toekomst op het spel

Colapinto maakte vorig jaar indruk als invaller bij Williams. Hij pakte meerdere keren punten en werd zelfs in verband gebracht met een zitje bij Red Bull Racing.

Nu heeft hij het zwaar, en dat is volgens Herbert geen goed teken: "Hij heeft laten zien dat hij net zo snel of misschien wel sneller kan zijn dan Pierre Gasly, maar hij is niet consistent in zijn snelheid. We hebben Doohan nooit in staat gezien om terug te slaan. Colapinto moet snel toeslaan, want anders is hij niet meer dan een naam waar mensen over schreven."