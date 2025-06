Briatore niet tevreden met prestaties van Colapinto

Franco Colapinto is alweer drie races terug in de Formule 1. De Argentijn heeft zichzelf alleen nog niet bewezen als een goede vervanger van Jack Doohan. Colapinto's beste resultaat tot nu toe dit seizoen is de dertiende plaats, wat gelijkstaat aan Jack Doohan. Alpine-teambaas Flavio Briatore is niet tevreden met de prestaties van Franco Colapinto.

Colapinto had drie taken meegekregen van Briatore: snelheid, niet crashen en punten scoren. Geen van drieën lijkt tot nu toe gelukt. De Argentijn crashte tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Emilia-Romagna, heeft Q3 nog geen enkele keer bereikt en heeft nog geen punten gepakt.

Eerste echte race

Volgens Briatore had Colapinto in Spanje pas zijn eerste echte race en daar wist hij ook niet te verrassen. De Argentijn startte als 18e, na twee plekjes omhoog te mogen door een blessure van Lance Stroll en een uit de pitlane startende Yuki Tsunoda. Hij eindigde de race als vijftiende, terwijl teamgenoot Pierre Gasly als achtste eindigde.

"Als ik nu zou zeggen dat ik tevreden ben, zou ik liegen", vertelt Briatore aan Sky Deutschland. "Ik ben helemaal niet tevreden. We moeten nu afwachten hoe zijn seizoen zich ontwikkelt."

Begrip

De Italiaan toonde wel begrip voor Colapinto's situatie: "Natuurlijk moeten we erkennen dat Franco nog erg jong is en onder enorme druk staat – en niet alleen vanuit Argentinië. Hij begint zich nu langzaam aan te passen. Franco is sterk genoeg. In deze sport moet je in staat zijn om je zelfvertrouwen snel terug te vinden. Ik hoop dat hem dat lukt en dat hij weer op het juiste spoor komt."

Colapinto heeft echter nog geen zekerheid of hij in de Alpine mag blijven zitten. De Franse renstal is van P9 naar P10 gezakt door de vijfde plaats van Nico Hülkenberg. Ze missen nu vijf punten ten opzichte van Aston Martin en Sauber.

Geen zekerheid

"Hoeveel races? Ik weet het niet. Ik heb het nooit over vijf races, drie races, vier races of één race. We zullen het wel zien. Als Colapinto presteert, blijft hij in de auto zitten. Zo niet, dan bekijken we het opnieuw."

"2025 is een voorbereidingsjaar voor 2026. "Als het nodig is om te experimenteren, dan doen we dat", aldus Briatore. "Ik weet op dit moment dus niet of Franco het hele seizoen blijft rijden. Het hangt volledig af van zijn prestaties. Alleen prestaties tellen, niets anders."