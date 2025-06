Oud-coureur onthult schokkende theorie achter straf Max Verstappen

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor veel controverse in de Grand Prix van Spanje. Zijn bizarre actie in het duel met George Russell zorgde voor veel kritiek. Ralf Schumacher suggereert dat Verstappen dit deed met zijn clausule in zijn contract bij Red Bull in het achterhoofd.

Verstappen kende een rampzalige herstart in Spanje. Nadat hij op het rechte stuk al werd ingehaald door Charles Leclerc, waagde George Russell ook een poging in de eerste bocht. Hierdoor moest Verstappen wijd, en dook hij de uitloopzone in. Red Bull vroeg Verstappen om de positie terug te geven, maar daar had de Nederlander niet zoveel zin in.

Verstappen leek de deur open te zetten voor Russell, maar toen de Brit naast hem reed, stuurde Verstappen tegen zijn Mercedes aan. Het leverde Verstappen een tijdstraf van tien seconden op. Hij viel hierdoor terug naar de tiende plaats in de uitslag, en zijn achterstand in het wereldkampioenschap is alleen maar groter geworden.

Slecht gedrag

Oud-coureur Ralf Schumacher reageert zeer kritisch bij de Duitse tak van Sky Sports: "Zijn gedrag is echt heel jammer. Dit hoeft hij als viervoudig wereldkampioen niet te doen. Ik begrijp niet wat hem bezielde. Het is duidelijk dat hij gefrustreerd is, maar dit soort dingen horen gewoon niet."

Bizarre theorie over Verstappen

Schumacher komt daarna met een bizarre theorie. De Duitser wijst naar het contract van Verstappen: "Ik denk dat hij zich deze race wel realiseerde dat het niet loopt zoals gehoopt en dat zijn update niet zo goed heeft gewerkt. Je moet goed opletten waarom zulke dingen gebeuren en waarom hij een onnodige straf krijgt, met een clausule in het achterhoofd. Dit is een kritieke fase."

Hij wijst naar de wilde geruchten over een clausule in het contract van Verstappen. Er werd gesuggereerd dat Verstappen zijn exit clausule kan activeren, als hij tijdens de zomer niet in de top drie staat.