Red Bull vraagt FIA om uitzondering voor 'nieuwe Max Verstappen

Het is geen geheim dat Red Bull veel vertrouwen heeft in het 17-jarige toptalent Arvid Lindblad. Het lijkt er sterk op dat ze bij de FIA een speciale aanvraag hebben gedaan, zodat hij nu al een superlicentie kan krijgen. In theorie kan hij dan zijn debuut in de Formule 1 maken.

Lindblad wordt gezien als een groot talent. De Britse coureur rijdt dit jaar in de Formule 2, waar hij afgelopen weekend in Barcelona de hoofdrace op zijn naam wist te schrijven. Red Bull-adviseur Helmut Marko is groot fan van hem, en het is de verwachting dat hij binnen een aantal jaren zijn debuut in de Formule 1 gaat maken. Hij wordt dan ook gezien als een soort nieuwe Max Verstappen

Genoeg punten voor een superlicentie

Red Bull liet Lindblad afgelopen winter deelnemen aan het Formula Regional Oceania Championship. Hij schreef dit kampioenschap op zijn naam, waardoor hij genoeg punten heeft verzameld om een superlicentie aan te vragen. Er is echter één probleem, want coureurs onder de achttien komen normaal gesproken niet in aanmerking voor een superlicentie.

Nieuwe regels

De FIA paste vorig jaar echter het sportieve reglement aan, waardoor minderjarige coureurs toch van een F1-debuut mogen dromen. In de regels staat nu dat een 17-jarige coureur toch in aanmerking kan komen voor een superlicentie, als hij of zij heeft aangetoond over een exceptioneel talent te beschikken. Sinds de invoering van deze regels heeft nog geen coureur hiervan gebruikgemaakt.

Red Bull vraagt uitzondering aan

Daar gaat nu verandering inkomen, zo stelt The Race. Het medium stelt dat Red Bull een verzoek bij de FIA heeft ingediend om Lindblad een superlicentie te geven. Als hij toestemming krijgt, dan komt hij in aanmerking om zijn Formule 1-debuut te maken. Mocht Max Verstappen worden geschorst, dan kan Lindblad in theorie instappen.

Dat is nu echter nog toekomstmuziek, want de FIA moet het verzoek eerst nog goedkeuren. De FIA zal een knoop gaan doorhakken tijdens de meeting van het World Motor Sport Council volgende week in Macau. Dan wordt duidelijk of de 17-jarige Lindblad mag dromen van de koningsklasse.