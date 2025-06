Schorsing dreigt voor Max Verstappen na bizar incident met Russell

Max Verstappen kan zich in de aankomende races niets meer permitteren. Voor het incident met George Russell in de Grand Prix van Spanje van vandaag heeft de Nederlandse Red Bull-coureur drie strafpunten gekregen. Een schorsing is nabij voor hem.

Verstappen had vandaag in de Spaanse Grand Prix een incident met Russell. Hij moest zijn positie teruggeven, deed dit niet en raakte daarna de Mercedes van de Brit. De stewards hebben hem daarvoor drie strafpunten gegeven, en daardoor staat hij nu in totaal op elf strafpunten. Bij twaalf strafpunten volgt een schorsing.

Verstappen en Russell kwamen elkaar twee keer tegen in de rondes na de herstart van de Grand Prix van Spanje. De twee raakten elkaar bijna in de eerste bocht, waarna Verstappen wijd ging en Red Bull stelde dat hij de positie moest teruggeven. Verstappen begreep daar niets van, en ze raakten elkaar in bocht vijf.

Stewards verklaren straf

Russell reageerde furieus, en de stewards kwamen meteen in actie. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij terugviel naar de tiende plaats. De stewards hebben nu uitgelegd waarom ze tot deze straf zijn gekomen. Volgens de stewards was het duidelijk dat Verstappen de vraag had gekregen om zijn positie terug te geven.

Verstappen was volgens de stewards overduidelijk ontevreden met dit radiobericht van zijn team. Toen de twee coureurs bocht 5 naderden, ging Verstappen overduidelijk van zijn gas af. Hierdoor gaf hij Russell de kans om hem te passeren. Maar toen Russell net voor Verstappen reed, gaf de Nederlander gas. Hierdoor raakten ze elkaar, en dat was volgens de stewards de schuld van Verstappen.

Bijna schorsing

Ze geven hem ook drie strafpunten op zijn superlicentie. Hierdoor staat hij nu op elf strafpunten, bij twaalf strafpunten volgt een schorsing van één race. Verstappen zal in de komende races rustig aan moeten doen, want pas na de Grand Prix van Oostenrijk vervallen er strafpunten. Dit gebeurt, omdat de strafpunten gelden over een periode van twaalf maanden.

Als Verstappen voor de race in Oostenrijk weer strafpunten krijgt, dan vallen die in de laatste twaalf maanden, en volgt er dus een schorsing.