Max Verstappen draait donuts op vliegveld Salzburg

Max Verstappen heeft de teleurstelling van de Spaanse Grand Prix snel achter zich gelaten. De Nederlandse Red Bull-coureur nam vandaag plaats achter het stuur van een Formule 1-wagen tijdens een speciaal evenement in Salzburg.

Verstappen vloog eerder vandaag naar Salzburg, wat voor geruchten op sociale media zorgde. Na zijn frustrerende race in Spanje gingen er immers weer veel geruchten rond over de toekomst van Verstappen. De Nederlander ging echter niet voor Salzburg voor een soort spoedvergadering met de Red Bull-top, hij moest namelijk zijn gezicht laten zien op een exclusief feestje.

Vanmiddag vond in Salzburg de heropening van Hangar 7 plaats. Het gebouw is één van de pronkstukken van Red Bull, en is de plek waar het bedrijf meerdere topstukken tentoonstelt. Ook vinden er opnames plaats voor televisieprogramma's, en is het een plek waar Red Bull kan laten zien wat ze in huis hebben.

Verstappen maakte deel uit van grote show

In de afgelopen vijf maanden was het gebouw gesloten, maar vandaag vond de feestelijke heropening plaats. Voor de ogen van 1500 genodigden vonden er meerdere demonstraties plaats. Op beelden is te zien hoe Verstappen donuts draait in een Formule 1-wagen, terwijl ook Dakar-coureur Daniel Sanders en MotoGP-testcoureur Dani Pedrosa aanwezig waren.

Op beelden in de Oostenrijkse media is te zien hoe Verstappen over de landingsbaan rijdt, in het gezelschap van de motorcoureurs en meerdere drift- en rallywagens. Ook was er een speciale vliegshow met meerdere klassieke vliegtuigen.

Grote namen

Verstappen was volgens de Salzburger Nachtrichten niet de enige grote naam van het Formule 1-team die aanwezig was. Ook teamadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner zouden aanwezig zijn geweest. Ook Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff en oud-coureur Gerhard Berger zouden hun gezicht hebben laten zien.

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda was niet aanwezig, hij was achtergebleven in Barcelona waar hij een bandentest afwerkte. Verstappen is niet lang blijven hangen in Salzburg, en is na het evenement teruggevlogen naar Monaco.