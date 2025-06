Red Bull laat Tsunoda extra meters rijden tijdens speciale testdag

Yuki Tsunoda heeft een zware triple header achter de rug. De Japanse Red Bull-coureur wist slechts één puntje te scoren en de druk begint toe te nemen. Red Bull heeft hem nu de kans om beter in zijn ritme te komen, want hij rijdt deze week extra rondjes in Barcelona.

Tsunoda werd begin dit seizoen gepromoveerd naar het topteam van Red Bull Racing. Na twee races werd Liam Lawson aan de kant geschoven, en kreeg Tsunoda het stoeltje. De Japanner maakte een solide indruk, maar in de afgelopen triple header zakte hij door het ijs. Hij scoorde slechts één puntje, crashte hard en verpestte zijn kwalificaties.

Tsunoda had afgelopen weekend in Spanje geen idee wat er aan de hand was. De Japanse coureur kwalificeerde zich als twintigste, maar gaf na afloop aan dat hij het gevoel had dat hij een goed rondje had gereden.

Bandentest

Volgens The Race geeft Red Bull deze week een extra kans om goed in zijn ritme te komen. Red Bull is achtergebleven op het circuit van Barcelona, waar ze een speciale test voor bandenleverancier Pirelli uitvoeren. Tsunoda rijdt daar met een mule car gebaseerd op de 2026-regels. Het gaat om een aangepaste versie van de RB19 uit 2023.

TPC-test voor Tsunoda

Dat is echter niet het enige, want Tsunoda heeft volgens The Race ook een TPC-test afgewerkt. Op dinsdag kwam hij de baan op in een normale RB19 om de nodige meters te maken. Voor Tsunoda was dit de kans om veel meters te maken, en meer te wennen.

Eerder dit seizoen kreeg Tsunoda de kans om meters te maken tijdens een TPC-test in Silverstone. Toen kon hij echter amper rondjes rijden, omdat het hard regende op het Britse circuit. Het weer in Barcelona is deze week beter. Ook de teams van Racing Bulls en Mercedes zijn nog aanwezig in Spanje voor de bandentest.