Furieuze Marko wil oud-coureur confronteren na bizarre uitlatingen over Verstappen

Max Verstappen beleefde in Spanje een frustrerende Grand Prix. Hij ontving veel kritiek op zijn actie tegen George Russell, en Ralf Schumacher beweerde zelfs dat er een veel groter plan achter zat. Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert fel, en stelt dat hij Schumacher de waarheid gaat vertellen.

Verstappen had het zwaar in de slotfase van de Grand Prix van Spanje. Red Bull zette hem op de harde banden bij de herstart, terwijl zijn concurrenten reden met de zachte banden. Hij verloor direct een plekje aan Charles Leclerc, waarna ook George Russell de aanval opende in de eerste bocht.

De Britse Mercedes-coureur was echter iets te enthousiast, en daardoor moest Verstappen door de uitloopzone en kwam hij weer voor de Brit de baan op. Bij Red Bull dachten ze dat hij de positie moest teruggeven, waarna hij ruimte maakte, en de deur weer dichtgooide toen Russell naast hem reed. Voor deze beuk kreeg Verstappen een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn superlicentie.

Klaar met alle geruchten

Ralf Schumacher suggereerde dat Verstappen zijn slechte resultaten uitlokt om een vertrek bij Red Bull te forceren. Bij OE24 reageert Red Bull-adviseur Helmut Marko fel: "Ik weet niet waar hij die onzin heeft gezegd. Max zou daar veel eleganter mee omgaan."

Schumachers reactie volgde na een aantal geruchten over een exit clausule in het contract van Verstappen. Marko moet daar niets van weten: "Er duiken de hele tijd overal vermeende exit clausules op. Dat is op dit moment alleen niet relevant."

Marko gaat de confrontatie aan

Marko krijgt de vraag of hij Schumacher zal gaan confronteren met deze uitlatingen. De Oostenrijkse teamadviseur doet er niet geheimzinnig over, en laat doorschemeren dat er zeker een gesprekje zal volgen: "De volgende keer dat ik hem zie, zal ik het recht in zijn gezicht gaan zeggen."