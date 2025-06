Sauber geeft Ferrari een pak slaag in Spanje

Het team van Ferrari is dit seizoen oppermachtig bij de pitstops. In Spanje was de pitcrew in vorm, maar dat leverde het team niet de zege op. Het team van Sauber was namelijk sneller bij het verwisselen van de banden.

Ferrari worstelt dit seizoen op de baan, maar in de pitlane gaat het zeer goed met het team. Vrijwel elk weekend zijn ze het snelste bij het verwisselen van de baan, en ze hebben de snelste pitstop van het jaar op hun naam staan. In Spanje verliepen de pitstops weer foutloos, maar toch was er één team beter met het verwisselen van de banden.

Opvallend sterk Sauber

Niet Ferrari, maar Sauber was het snelste team bij het verwisselen van de banden in de Grand Prix van Spanje. De Zwitserse renstal verwisselde de banden van Gabriel Bortoleto in 2,13 seconden, en daarmee waren ze sneller dan Alpine (2,15 seconden) en Ferrari (2,17 seconden).

Ferrari eindigde ook met de pitstop van Lewis Hamilton in de top tien. De Italiaanse renstal stuurde de Brit na 2,25 seconden weer de baan op met een vers setje Pirelli's. Red Bull eindigde twee keer in de top tien in het pitstopklassement in Spanje. Ze verwisselden de banden van Yuki Tsunoda in 2,29 seconden en de banden van Max Verstappen in 2,31 seconden.

Jonathan Wheatley

Red Bull was in de afgelopen jaren oppermachtig bij de pitstops. De Oostenrijkse renstal vernederde vrijwel elk weekend de concurrentie, en dat was vooral te danken aan het harde werk van Jonathan Whealtey. De sportief directeur vertrok eind vorig jaar bij Red Bull, en ging dit seizoen aan de slag als teambaas van Sauber.

De opmerkelijke opmars van Sauber bij de pitstops valt niet los te zien van de komst van Wheatley. In de voorgaande raceweekenden was de Zwitserse renstal namelijk ook al aardig snel bij het verwisselen van de banden.