Helmut Marko vreest niet voor een schorsing van Max Verstappen

Max Verstappen staat na zijn clash met George Russell in Spanje op de rand van een schorsing. Bij Red Bull lijken ze zich echter nog geen zorgen te maken, en Helmut Marko ziet dan ook geen problemen.

Verstappen kreeg voor zijn incident met George Russell drie strafpunten. Hierdoor heeft hij nu in totaal elf strafpunten bij elkaar gereden in een periode van twaalf maanden. Als een coureur in deze periode twaalf strafpunten verzameld, dan volgt er een schorsing. Verstappens eerste strafpunten vervallen pas eind deze maand, want dus betekent dat de Nederlander goed moet opletten.

Als hij in Canada of Oostenrijk tegen één of meer strafpunten aanloopt, dan volgt er een schorsing. Dat is waarschijnlijk de doodsteek voor zijn titelambities, en het zou zijn team Red Bull een enorm probleem opleveren. De RB21 past Verstappen immers als een handschoen, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda week in week uit worstelt met de wagen.

Marko maakt zich geen zorgen

Bij Red Bull is de sfeer echter zeer rustig, men lijkt zich geen zorgen te maken over een eventuele schorsing van Verstappen. Red Bull-adviseur Helmut Marko werd er naar afloop van de Spaanse Grand Prix naar gevraagd door Motorsport Magazin: "Het wordt pas een kritieke situatie als hij twaalf strafpunten heeft."

Marko's opmerking zorgt voor de nodige verbazing bij zijn gesprekspartners. De Oostenrijker wordt geconfronteerd met het feit dat hij niet echt bezorgd lijkt te zijn. Marko geeft dat ook toe: "Dit was gewoon een verhitte discussie."

In de voetsporen van Magnussen

Als Verstappen wordt geschorst, dan is hij de tweede coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die volgens dit strafpuntensysteem tegen een raceban aanloopt. Vorig jaar had toenmalig Haas-coureur Kevin Magnussen de 'eer' te pakken toen hij in Monza tegen zijn twaalfde strafpunt aanliep. Hij werd in Azerbeidzjan vervangen door Oliver Bearman en verliet eind dat jaar de koningsklasse.