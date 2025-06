Zorgen bij Aston Martin: wat betekent de blessure van Stroll écht voor het team?

Het team van Aston Martin kwam gisteravond met een schokkend bericht. Lance Stroll kan niet racen in Spanje vanwege de gevolgen van een oude blessure. Het was een bijzonder bericht, en de gevolgen voor Aston Martin kunnen zeer groot zijn.

Het was zaterdagavond even na tien uur toen Aston Martin een bericht op sociale media plaatsten. Veel fans rukten zich los van de Champions League-finale en lazen dat Aston Martin liet weten dat Stroll niet kon racen in Spanje. Hij heeft last van zijn hand en pols, het is een gevolg van een oude blessure uit 2023.

Het ongeval

Op zaterdag 18 februari 2023 liep Stroll zijn zware blessure op bij een fietsongeval in uitgerekend Spanje. Tijdens een trainingsritje ging Stroll onderuit, en brak hij zijn beide polsen, had hij een breuk in zijn linkerhand en brak hij ook een teen aan zijn rechtervoet.

Dit ongeval vond vlak voor de start van de wintertest in Bahrein plaats. Twee dagen na zijn ongeval ging Stroll onder het mes. Hij werd geopereerd door Dr. Xavier Mir, een specialist op het gebied van gebroken gewrichten. Mir staat bekend als een soort wonderdokter, en opereerde eerder veel MotoGP-rijders. In 2018 werd hij zelfs verkozen tot één van de beste artsen in Spanje.

Snelle rentree

Stroll begon direct na zijn operatie aan zijn herstel. Mir stelde na de ingreep dat Stroll waarschijnlijk weer kon racen in Jeddah, maar dat hij de seizoenstart in Bahrein met heel veel geluk toch kon halen. Dat lukte, en Stroll begon 'gewoon' aan het seizoen.

Maar bij de start van het seizoen werd duidelijk dat de Canadees nog heel veel last had van zijn blessure. Hij moest zijn hand van het stuur halen bij het insturen van de eerste bocht, en hij kon niet zelfstandig uit de auto stappen.

Naar de achtergrond

Strolls blessure verdween al snel naar de achtergrond, en anno 2025 waren veel mensen alweer vergeten dat hij ooit van zijn fiets was gevallen. Volgens Aston Martin is zijn huidige blessure een direct gevolg van zijn operatie in 2023, en dat roept vragen op.

Heeft Aston hem twee jaar terug te vroeg in de auto gezet? En wat zijn de gevolgen van deze nieuwe blessure? Het team liet in hun bericht weten dat Stroll een behandeling zal ondergaan, en dat hij zich daarna zal focussen op zijn herstel.

Wat gaat Aston Martin nu doen?

Strolls geluk is dat de huidige triple header na dit weekend ten einde komt. Op 13 juni zullen de coureurs pas weer op de baan verschijnen voor de eerste vrije training in Canada. Of Stroll dan kan rijden, is op dit moment niet duidelijk.

Commercieel gezien is het voor Aston Martin belangrijk om Stroll te laten rijden op het Circuit Gilles Villeneuve. Hij is immers de enige Canadees op de grid, en elk jaar wordt er in Montreal een speciale tribune voor zijn fans opgetuigd.

Maar als Stroll tegen die tijd nog niet volledig fit is, is het misschien beter om hem niet te laten rijden. Voor hem is het immers belangrijk om volledig te herstellen, een nieuwe terugval kan hij niet gebruiken. Aston Martin kan er ook voor kiezen om een rookie in te zetten in de eerste vrije training, en daarna te kijken hoe Stroll zich voelt. Hem vervangen kan natuurlijk ook.

Het is nog lang niet zeker of Stroll moet worden vervangen in Canada, maar als dat wél het geval is, dan wordt het een enorme puzzel voor Aston Martin.

Wat als Stroll niet kan rijden in Montreal?

De Britse renstal beschikt dit jaar over twee reservecoureurs: Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne. Drugovich is dit weekend aanwezig in Spanje, en hij had dus kunnen instappen als de blessure van Stroll eerder aan het licht was gekomen.

Nu mag hij mogelijk alsnog debuteren als Stroll over twee weken niet fit is, al is het maar de vraag of dat wel kan. De Grand Prix van Canada clasht dit jaar namelijk met de 24 uur van Le Mans. Dit vormt een obstakel, want zowel Drugovich als Vandoorne zal normaal gesproken deelnemen aan de autosportklassieker.

Problemen voor Peugeot of Cadillac?

Vandoorne is fabriekscoureur van Peugeot en staat ingeschreven op de Peugeot 9X8 met startnummer 94. Drugovich staat ook ingeschreven als coureur in de Hypercar-klasse. De Braziliaan is één van de drie coureurs van de Whelen Cadillac met startnummer 311.

Voor deze teams wordt het lastig als Vandoorne of Drugovich halsoverkop naar Canada moet vliegen. De voorbereiding op Le Mans duurt lang, en het vinden van een vervanger is niet makkelijk. Peugeot beschikt met Theo Pourchaire wel over een reservecoureur, maar hij staat ingeschreven in de LMP2-klasse als coureur van Algarve Pro Racing.

Als Aston Martin echt moet ingrijpen, dan kunnen ze ook kiezen voor Formule 2-coureur Jak Crawford. De Amerikaan is juniorcoureur van het team, en werkte recent nog een uitgebreide testdag af op het circuit van Zandvoort. Het was een test waarbij Crawford weinig fouten maakte, en waar hij zeer veel meters maakte.

Veel vragen

Of Stroll echt zal worden vervangen, blijft nog wel een vraag. Maar het persbericht van Aston Martin riep ook vragen op. Stroll zou volgens het team in de afgelopen zes weken steeds meer last hebben gekregen van de blessure, maar blijkbaar kon hij toen wel racen en testen.

Stroll reed in de afgelopen maand drie races: Miami, Emilia-Romagna en Monaco. Dit waren geen makkelijke races, maar dat was niet het enige. Aston Martin liet Stroll op 13 mei een middag testen op Zandvoort. Volgens het persbericht zou hij op dit moment dus al last hebben gehad van zijn pols en hand.

Zandvoort

De vraag die dan blijft hangen is waarom Aston Martin Stroll een hele middag liet rijden op een technisch en zwaar circuit als Zandvoort. Een antwoord zal er waarschijnlijk niet komen, maar het zorgt wel voor meer vragen over de blessure.

Het feit dat Stroll nu afhaakt, is vooral pijnlijk voor hem. Stroll staat altijd in de spotlight als 'het zoontje van de teameigenaar' en zijn prestaties vallen tegen. Het bezorgt Aston Martin hoofdbrekens, maar het is vooral een pijnlijke situatie voor de coureur zelf. De komende weken zullen uitwijzen wat er nu gaat gebeuren.