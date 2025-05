Lance Stroll moet Spaanse Grand Prix overslaan vanwege medische redenen

Lance Stroll zal morgen niet aan de start verschijnen van de Grand Prix van Spanje. De Canadese Aston Martin-coureur heeft last van een oude blessure, en het team heeft bekendgemaakt dat hij hierdoor niet kan gaan racen.

Stroll moest zich vandaag na afloop van de Spaanse Grand Prix bij de stewards melden. Hij zou een fout hebben gemaakt bij de gebruikelijke weegprocedure. De beslissing van de stewards liet echter lang op zich wachten en het was onduidelijk wat er precies aan de hand was. Nu blijkt dat hij te veel last heeft van een oude blessure aan zijn pols en zijn hand.

In 2023 raakte Stroll vlak voor de wintertest in Bahrein geblesseerd bij een fietsongeval. Hij brak hierbij zijn polsen waardoor hij niet kon deelnemen aan de wintertest. Na een spoedoperatie kon hij wel aan het seizoen beginnen, maar nu blijkt dus dat zijn oude blessure toch weer op is gekomen.

Stroll moet een behandeling ondergaan

In een statement laat Aston Martin weten dat Stroll niet zal racen in Barcelona: "In de afgelopen zes weken heeft Lance veel last gekregen van zijn pols en zijn hand. Volgens zijn medische adviseur wordt deze pijn veroorzaakt door de operatie hij in 2023 moest ondergaan."

"Hierdoor heeft zijn medische team bevestigd dat Lance morgen niet kan deelnemen aan de race. Hij zal een behandeling ondergaan om de problemen te verhelpen, alvorens hij zich kan richten op zijn herstel."

Onzekerheid

Het is onduidelijk of Stroll over twee weken zijn thuisrace in Canada kan rijden. Als hij rond die tijd nog steeds geblesseerd is, zal Aston Martin een reservecoureur moeten inzetten. Ze beschikken over de diensten van Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne. Verder hebben ze ook juniorcoureur Jak Crawford onder contract staan.

In een geval van nood kunnen ze bij motorleverancier Mercedes aankloppen om gebruik te maken van de diensten van Valtteri Bottas.