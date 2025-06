Verstappen verdedigt Tsunoda: "Hij is geen pannenkoek!"

Yuki Tsunoda was gisteren één van de grootste verliezers van de kwalificatie in Spanje. Hij kwalificeerde zich als twintigste en laatste, maar mag door het afhaken van Lance Stroll als negentiende starten. Max Verstappen neemt het op voor zijn onfortuinlijke Japanse teamgenoot.

Tsunoda worstelt al het hele weekend met zijn Red Bull RB21. De Japanner klaagde in de vrije trainingen al over zijn auto, en hij leek geen grip te hebben. Voor Tsunoda werd het dan ook een zware kwalificatie, waar hij op geen enkel moment een vuist kon maken.

Gedesillusioneerd stapte hij na Q1 uit zijn auto, hij begreep er niks van. Sterker nog, na de kwalificatie gaf hij aan dat hij het gevoel had dat zijn rondje goed was.

'Yuki is geen pannenkoek'

Verstappen steunde na afloop zijn teamgenoot. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Hij is geen pannenkoek, hé. Toen hij nog in de auto van Racing Bulls zat, zag hij er altijd wel goed uit ten opzichte van Isack Hadjar. Maar ja, het is wat het is."

Tsunoda lijkt het volgende slachtoffer te worden van de vloek van de tweede Red Bull. Ook zijn voorgangers Alexander Albon, Sergio Perez en Liam Lawson gingen immers kopje onder als teamgenoot van Verstappen.

Een teken

Verstappen staat er vaak alleen voor op zondag, en dat weet hij zelf ook: "Dat is natuurlijk al heel lang aan de gang. En misschien is dat ook wel een teken." Welk teken is dat? "Dat mag je zelf invullen."

Verstappen lijkt aan te geven dat de RB21 nog altijd een lastig te besturen bolide is. Hij heeft het gevoel dat dit ook een rol speelt bij de huidige worsteling van Tsunoda: "Ja, het is lastig, en ik denk dan ook dat Yuki dat op dit moment ook aan het ondervinden is."