Red Bull geeft Verstappen toestemming voor uitstapje buiten Formule 1

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij droomt van avonturen in andere raceklassen. Afgelopen week verkreeg hij een platinum rating, waardoor hij bijvoorbeeld in de topklasse van het WEC mag rijden. Helmut Marko laat doorschemeren dat Red Bull Verstappen toestemming zal geven voor een uitstapje.

Vlak voor de start van de huidige triple header zorgde Verstappen voor verbazing. Hij verscheen onder de schuilnaam 'Franz Hermann' aan de start van een GT-test op de Nürburgring Nordschleife. Het is geen geheim dat Verstappen een groot fan is van GT-auto's en enduranceraces. In de toekomst zou hij graag in dit soort klassen uitkomen.

Belangrijke stap

Vlak voor de start van het raceweekend in Spanje verscheen zijn naam op een opvallende lijst van de FIA. Hij heeft een zogenaamde platinum rating gekregen, waardoor hij met Hypercars mag rijden in de topklassen van het WEC en de IMSA. Het is de hoogste status voor coureurs in de endurance-racerij, en voor Verstappen staat er nu niets meer in de weg om te debuteren in bijvoorbeeld een GT-wagen.

Focus op de Formule 1

Red Bull-adviseur Helmut Marko kent de dromen van Verstappen. Bij ORF reageerde hij op deze nieuwe stap: "Ik vind het ten eerste een aanfluiting dat een viervoudig wereldkampioen Formule 1 zich moet onderwerpen aan een classificatie. Maar je hebt wel gelijk, als je Max wil laten lachen, moet je over GT-auto's praten."

Marko wil wel dat Verstappen zich blijft focussen op wat nu belangrijk is: "Op dit moment ligt de focus gewoon op de Formule 1. We willen dit wereldkampioenschap graag winnen."

Krijgt Verstappen toestemming?

Toch sluit Marko niet uit dat Verstappen later dit jaar een uitstapje gaat maken: "In de herfst denk ik dat er wel ruimte is. En ik neem aan dat Max dat al goed heeft bekeken. Maar natuurlijk heeft hij onze toestemming wel nodig." Die toestemming krijgt hij: "Het is tenslotte een relatief langzame auto, zo'n GT-wagen."