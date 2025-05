Droom komt uit? Max Verstappen zet cruciale stap richting Le Mans

Het is geen geheim dat Max Verstappen droomt van een deelname aan langeafstandsraces. Die droom lijkt een stapje dichterbij te zijn gekomen, aangezien zijn naam is opgedoken op een opvallende lijst coureurs van autosportfederatie FIA.

Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij in de toekomst graag een 24-uursrace wil rijden. Hij heeft een bovengemiddelde interesse voor de enduranceracerij en de 24-uursraces van Le Mans en de Nürburgring hebben zijn interesse. Verhalen over een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring werden alleen maar krachtiger toen hij recent deelnam aan een testdag op de Nordschleife.

Om deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft een coureur een speciale licentie nodig, maar die heeft Verstappen niet. Om deel te nemen aan bijvoorbeeld de topklasse van het WEC, en dus de 24 uur van Le Mans, is er een speciale rating van de FIA nodig.

Rating voor Verstappen

Coureurs kunnen hier worden ingedeeld in een bronzen, zilveren, gouden en platinum categorie. Dit is ingevoerd om voor competitieve races te zorgen, en ook met het oog op de veiligheid. Coureurs in de Hypercarklasse mogen bijvoorbeeld geen bronzen coureur zijn, terwijl bronzen coureurs wel veelvuldig te vinden zijn in bijvoorbeeld een GT-klasse.

Op de website van de FIA zijn de namen van de coureurs te vinden die beschikken over zo'n rating. Vandaag dook daar ook de naam van Max Verstappen op. De Red Bull-coureur heeft een platinum rating gekregen, en mag dus in principe deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, en de topklassen van bijvoorbeeld het WEC en de IMSA.

Superlicentie

Een coureur krijgt zo'n rating niet zomaar. De FIA geeft deze rating af op aanvraag van de coureur, waarna ze gaan kijken naar zaken als ervaring, prestaties en leeftijd. Het is dus ook niet zo dat een coureur met een superlicentie (wat nodig is in de Formule 1, red.) automatisch een platinum rating krijgt.

Franco Colapinto had vorig jaar bij zijn debuut in de Formule 1 bijvoorbeeld nog een gouden rating, en kreeg pas in de winter 'promotie' naar een platinum status. Colapinto heeft in het verleden enduranceraces gereden, en het is dus niet vreemd dat zijn naam op deze lijst staat.

Veel F1-coureurs ontbreken op deze lijst

Zeker niet alle Formule 1-coureurs zijn te vinden in deze lijst van de FIA. Lando Norris, Fernando Alonso, Lance Stroll en Nico Hülkenberg hebben bijvoorbeeld wel een rating, maar Lewis Hamilton en Oscar Piastri bijvoorbeeld niet.

Het feit dat de naam van Verstappen nu opduikt op deze lijst, betekent in ieder geval dat een deelname aan een 24-uursrace een stapje dichterbij is gekomen.