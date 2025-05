De derde en laatste vrije training in Spanje zit erop. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. De tweede tijd staat op naam van Lando Norris, en Charles Leclerc maakte de top drie in deze training compleet.

Op het bloedhete circuit nabij Barcelona begon de training rustig. Toen het licht op groen schoot, kwam alleen Franco Colapinto direct de baan op. De Argentijnse Alpine-coureur was op vrijdag tegen wat problemen aangelopen, en kon de tracktime dus goed gebruiken.

De massaal toegestroomde fans kregen al snel iets meer entertainment voorgeschoteld. Thuisheld Fernando Alonso draaide zijn Aston Martin de baan op, en op de tribunes barstte er een luid gejuich los. Alonso genoot ervan, en zwaaide uitgebreid naar zijn landgenoten op de tribunes.

Drukke fase

Pas na een kwartiertje werd het echt druk op de baan. Yuki Tsunoda was de eerste coureur van een topteam op de baan, maar hij had het niet makkelijk. De Red Bull-coureur liet aan zijn team weten dat zijn RB21 veel aan het glijden was.

Lando Norris leek weinig problemen te hebben, en de McLaren-coureur had het tempo goed te pakken op zijn mediumbanden. Carlos Sainz liet het publiek hard juichen toen hij in zijn eerste rondje de snelste tijd noteerde. Max Verstappen meldde zich toen ook op de baan, en na twintig minuten werd het dus echt druk.

Probleempjes

Verstappen had het echter niet makkelijk, want hij had veel last van onderstuur. In zijn eerste run kwam hij niet verder dan de zesde tijd, al had hij op dat moment nog niet op de zachte banden gereden. Hij moest bijna een seconde toegeven op de snelste tijd, die op dat moment in handen was van George Russell.

Ook bij Oscar Piastri liep het niet lekker. De leider van het wereldkampioenschap liet weten dat hij iets zwaars voelde bij zijn been in de cockpit. Hij parkeerde zijn McLaren in de pitbox, stapte uit en gaf het team de kans om op onderzoek uit te gaan.

Bij het team van Mercedes kon men wel lachen. Russell en Andrea Kimi Antonelli stonden na hun eerste runs op de eerste en de tweede plaats. Het gaf een ietwat vertekend beeld, want andere toppers hadden op dat moment nog niet op de zachte banden gereden. Verstappen en de McLarens hadden bijvoorbeeld alleen nog maar met de mediums gereden.

Snelle Verstappen

In het laatste kwartier stuurde Red Bull Verstappen de baan op op een setje zachte banden. Het leek meteen beter te gaan met Verstappen, want zijn eerste softrun was direct de snelste ronde van de sessie. Lando Norris leek in zijn McLaren bezig te zijn met een snellere ronde, maar de Brit schoot rechtdoor, en had alle geluk van de wereld dat hij terechtkwam op een asfaltstrook en niet in de grindbak.

Piastri maakt indruk

De Spaanse fans konden juichen, want vlak na het momentje van Norris noteerde Alonso een tijd die slechts 0,039 seconden langzamer was dan de tijd van Verstappen. Norris kon zijn weg vervolgen, en zag dat onder meer zijn teamgenoot Piastri ook op een zachte band naar buitenkwam.

De snelste tijd van Verstappen hield geen stand, want Piastri en Norris trapten het gas in. Norris herstelde zich van zijn fout, maar schrok waarschijnlijk wel toen hij naar de tijdenlijst keek. Piastri was namelijk een halve seconde sneller dan Norris, en bijna een seconde sneller dan Verstappen. Ook Leclerc en Russell waren sneller dan de Nederlander.

Problemen voor Albon

Voor Alexander Albon eindigde de training met teleurstelling, want hij kon slechts één vliegende ronde rijden. De Williams van de Thaise coureur stond in de pitbox, terwijl de monteurs druk bezig waren met het onderzoek van een probleem.