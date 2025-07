Max Verstappen kapt interview af na opmerkelijke vraag

Max Verstappen kende afgelopen weekend een teleurstellende Britse Grand Prix. In de regen kwam hij niet verder dan de vijfde plaats, en daar was hij niet blij mee. Verstappen had na afloop geen zin op te gaan speculeren over zijn toekomst.

Verstappen had het niet makkelijk op het kletsnatte circuit van Silverstone. Zijn Red Bull was afgesteld met een kleine achtervleugel met weinig downforce, en dat was niet ideaal voor de regen. Hij startte de race op de pole position, maar viel terug na een ongelukkige spin achter de Safety Car. Hij vocht zich terug naar de vijfde plaats, maar daar was hij niet blij mee.

Auto was slecht

Bij de Duitse tak van Sky Sports maakte hij er geen geheim van: "Onze auto was slecht. We hadden geen grip in de langzame en snelle bochten, onderstuur, overstuur en veel bandenslijtage. Alles was slecht, dus we maakten echt geen kans tegen de McLarens. Ik maakte natuurlijk ook een fout bij de herstart, maar ook daarna had ik geen snelheid meer."

Voor Verstappen is de wereldtitel uit zicht verdwenen, en hij maakt zich dan ook niet zo druk meer om alle chaos. Schouderophalend legt de Red Bull-coureur dit standpunt uit: "Het hoort er gewoon bij. We strijden toch niet voor het kampioenschap, dus het maakt me niets uit. Het leven gaat nu gewoon verder."

Waar gaat het leven verder?

Het leven gaat nu verder bij Red Bull Racing, maar waar ligt zijn toekomst? In de afgelopen weken ging het immers regelmatig over een mogelijke overstap naar het team van Mercedes. Verstappen krijgt deze vraag ook voor zijn schoenen geworpen, maar daar heeft hij helemaal geen zin in: "Daar wil ik niet over praten."

Verstappen beschikt over een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028. De speculatie over Mercedes zorgt ervoor dat veel mensen twijfelen over of Verstappen dit contract wel gaat uitdienen.