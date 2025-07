Max Verstappen beschermt Red Bull na volledig mislukte tactiek

Max Verstappen had het afgelopen weekend enorm zwaar in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Nederlander worstelde met zijn Red Bull-bolide, die eigen niet was afgesteld voor de regen. Verstappen verdedigde na afloop zijn team, en nam hen niets kwalijk.

Verstappen reed op het circuit van Silverstone met een kleine achtervleugel met weinig downforce. In de kwalificatie bracht hem dit de pole position, maar in de race kwam hij niet vooruit. Hij behield de leiding bij de start, maar werd na een paar rondjes ingehaald door Oscar Piastri. Toen de tweede Safety Car-periode ten einde kwam, spinde Verstappen. Hij viel ver terug, en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.

Tijdens de Grand Prix meldde Verstappen zich meerdere keren gefrustreerd op de boordradio. Hij voelde zich niet goed in de auto, en hij leek ook weinig grip te hebben.

Verkeerde inschatting

Red Bull leek voor de verkeerde set-up te hebben gekozen, maar bij de internationale media haalde Verstappen daar zijn schouders over op: "De weersverwachting veranderde vannacht flink. Tot de zaterdag leek het erop dat het weer beter zou worden op de zondag. Het zou eigenlijk alleen in de ochtend een beetje regenen, en daarna goed zijn. Maar zaterdagavond veranderde dat beeld ineens in hevige regenval. Dat kan gebeuren."

De kleine achtervleugel

Verstappen neemt Red Bull dan ook helemaal niets kwalijk. Als hij wordt gevraagd naar de kleine achtervleugel, geeft hij toe dat dit voor een probleem zorgde: "De achtervleugel maakte alles zeker een stukje gecompliceerder. Over het algemeen denk ik echter, dat als we wat meer downforce op de auto hadden zitten, dat we dan niet zouden vechten met de McLarens. Dat is in ieder geval zeker."

De vijfde plaats leek het hoogste haalbare te zijn voor Verstappen. In de slotfase haalde hij nog de worstelende Aston Martin-coureur Lance Stroll in, maar zijn achterstand op de top vier was te groot.