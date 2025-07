Red Bull beschuldigt Piastri van veroorzaken spin Verstappen

Max Verstappen reed afgelopen weekend een teleurstellende Britse Grand Prix. Hij was op weg naar een podiumplaats, maar hij spinde achter de Safety Car. Volgens Christian Horner werd deze spin mede veroorzaakt door McLaren-coureur Oscar Piastri.

Piastri zorgde tijdens de Safety Car-periode voor de nodige controverse. Toen duidelijk werd dat de Safety Car naar binnen ging, moest Piastri als raceleider het tempo behalen. De Australiër drukte echter op de rem waardoor Verstappen moest uitwijken. Hierdoor haalde hij Piastri per ongeluk in. De stewards grepen in en gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden.

Een paar bochten na de remactie van Piastri spinde Verstappen van de baan. Hij bleef uit de muur, maar viel ver terug. Verstappen moest zich terug naar voren vechten, en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Na afloop stelde hij dat de spin los stond van de actie van Piastri. Niet iedereen bij Red Bull denkt daar hetzelfde over.

Schuld van Piastri?

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner stelt bij de internationale media dat het helemaal misging tijdens de Safety Car-fase: "Daar begon de race zich te ontvouwen voor ons. Oscar deed wat hij deed met het remmen. Hij verraste Max in de voorbereiding op de herstart, zonder dat Max wist wat er gebeurde."

"Je hele voorbereiding en de switches zijn dan niet optimaal. Oscar vertrok en Max probeerde met hem mee te gaan. Uiteindelijk volgde er een spin bij het uitkomen van Stowe, waar Max best wel knap op reageerde. Maar Max kwam toen weer op de tiende plaats terecht."

Opdrogende baan

Daarna werd het een enorme worsteling: "Toen we eenmaal in die trein zaten, kon je zien hoe moeilijk het was door de vuile lucht, de natte omstandigheden en ons downforceniveau. Toen de baan begon op te drogen, zag je dat de auto steeds sneller werd. Max baande zich een weg door het verkeer voor hem, om als vijfde te eindigen."