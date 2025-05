Enthousiaste Marko waarschuwt McLaren: "We hebben het gat gedicht"

Het team van Red Bull Racing kende een aardige vrijdag in Spanje. In de eerste twee vrije trainingen kon Max Verstappen de McLarens aardig bijhouden, en Helmut Marko durft dan ook te stellen dat ze het gat hebben gedicht.

Iedereen keek in de afgelopen weken reikhalzend uit naar het raceweekend in Spanje. Vanaf dit weekend gaat de FIA strenger controleren op de doorbuigende voorvleugels, en het was de vraag wat dit voor de pikorde zou betekenen. In de eerste vrije trainingen in Barcelona zag alles er echter als vanouds uit, en werden de snelste tijden genoteerd door de coureurs van McLaren.

Is het gat met McLaren gedicht?

Red Bull-adviseur Helmut Marko is echter opvallend positief. Bij de Duitse tak van Sky Sports reageert hij enthousiast: "Over het algemeen is he veld dichter bij elkaar gekomen. Ferrari en Mercedes hebben het gat gedicht, en wij ook. Maar over het algemeen zijn we tevreden. We hebben al zeer lang niet zo'n goede vrijdag gehad."

Marko klinkt positief, maar hij denkt niet dat Red Bull nu de koppositie in handen heeft. Hij heeft het over een lichte overmacht van McLaren: "Maar zoals ik eerder al heb gezegd, hebben wij, Mercedes en Ferrari het gat gedicht. En ik denk dat het een kwestie is van de afstelling hoe het geheel zal uitpakken in de race."

Het standpunt van Verstappen

Marko geeft wel toe dat Red Bull nog kleine verbeteringen moet doorvoeren. Hiermee herhaalt hij het standpunt van Max Verstappen, die ook aangaf dat het er aardig uitzag, maar dat er nog wel werk aan de winkel was.

Verstappen noteerde in beide trainingen kon hij de strijd aangaan met de McLarens. In de eerste vrije training reed Verstappen de tweede tijd, op 0,367 seconden van Lando Norris. In de tweede vrije training noteerde hij de derde tijd. Deze tijd was identiek aan de tijd van Norris.