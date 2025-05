Max Verstappen vraagt meer van Red Bull na redelijke vrijdag in Spanje

Max Verstappen heeft een redelijke vrijdag in Spanje achter de rug. In zijn RB21 eindigde de Nederlandse Red Bull-coureur twee keer in de top drie in de vrije trainingen. Na afloop was hij voorzichtig optimistisch, maar gaf hij aan dat er nog wel werk aan de winkel is.

Verstappen begon goed aan de dag met een tweede tijd in de eerste vrije training. De regerend wereldkampioen was iets langzamer dan Lando Norris, die een voorsprong van 0,367 seconden had op Verstappen. In de tweede training eindigde de Red Bull-coureur met een identieke tijd als Norris als derde. McLaren-coureur Oscar Piastri noteerde in deze sessie de snelste tijd.

Klein momentje

Verstappen kende twee trainingen zonder al te veel grote problemen. In de tweede vrije training had hij een klein momentje, maar dat had geen grote impact op zijn tijd. In de slotfase ergerde hij zich nog even aan Charles Leclerc, maar verder viel het mee. Waar Verstappen eerder dit jaar zijn frustraties nog wel eens liet horen over de boordradio, viel dat dit keer nogal tegen.

Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda had het lastiger, en de Japanner klaagde op zijn beurt wel over problemen met zijn auto. Hij kwam in de tweede vrije training niet veel verder dan de tegenvallende dertiende tijd.

Goed gevoel, maar Red Bull is er nog niet

Na afloop van de tweede vrije training gaf Verstappen zijn mening over de eerste dag van het Spaanse Grand Prix-weekend. In zijn review legt Verstappen zijn mening uit: "Mijn vrijdag was oké. Ik voelde me wel prima in de auto, maar we zijn nog niet waar we willen zijn."

De weersomstandigheden waren volgens Verstappen ook niet heel behulpzaam: "Het was heel erg heet, met name voor de banden. Elk circuit is weer anders, maar het gevoel in de auto is hier wel iets beter."