Carlos Sainz hint op rol van Max Verstappen bij Red Bull-afwijzing

Carlos Sainz rijdt ondertussen alweer acht races voor het team van Williams, maar werd vorig seizoen kort gelinkt aan het team van Red Bull Racing. De Spanjaard stelt dat hij wel weet waarom hij niet naar de Oostenrijkse toprenstal is gegaan.

In de podcast El Cafelito vertelde Sainz dat hij nog steeds niet helemaal weet wat de reden is dat Red Bull Racing hem ineens niet meer wilde hebben, maar hij heeft wel een vermoeden. De Spanjaard vertelt ook hoe zijn periode bij Ferrari was, terwijl hij wist dat hij vervangen zou worden door Lewis Hamilton.

Heel seizoen de tijd

Lewis Hamilton had begin 2024 al een contract getekend voor het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen vertrok bij Mercedes en nam het stoeltje van Carlos Sainz over. Voor Sainz was dat de tijd om een nieuw F1-zitje te zoeken. Zowel Mercedes als Red Bull stond op het lijstje om aan te kloppen, maar laatstgenoemde had geen echte reden om hem af te wijzen.

Sainz kwam in 2015 in de Formule 1 als teamgenoot van Max Verstappen. Hoewel de Nederlander al snel promoveerde naar Red Bull, bleef Sainz achter bij het zusterteam van Red Bull. Toro Rosso, zoals het huidige Racing Bulls destijds heette, was echter niet het eindstation voor de Spanjaard, dus maakte hij de overstap naar Renault. Toen kwam hij nog uit voor McLaren en Ferrari.

'Red Bull wilde mij niet'

Afgelopen seizoen hadden Sainz en Red Bull gesprekken, maar Red Bull wilde niet verder praten met Sainz. De reden was destijds onduidelijk, maar de Williams-coureur denkt nu wel te weten wat de reden is: "De optie om bij Red Bull te rijden was er niet; ze wilden mij namelijk niet. Om de een of andere reden konden we geen akkoord bereiken," begint Sainz. Hoewel hij wel een vermoeden heeft waarom hij is afgewezen, kan hij er niet precies de vinger op leggen: "Degenen die verstand hebben van Formule 1 weten volgens mij wel waarom Red Bull mij niet wilde. Ik heb verder niets tegen Red Bull en hun keuzes, maar ik moest natuurlijk wel mijn eigen pad volgen."

Het vermoeden was dat kamp-Verstappen tegen de transfer was. Hoewel Sainz en Verstappen teamgenoten waren bij Toro Rosso, hadden de vaders nogal af en toe gezeik met elkaar. Officieel is het nooit bevestigd dat een Verstappen er woord in had. Ook Sainz weet dat niet zeker: "Dat weet ik echt niet, dat zul je aan hem moeten vragen. Ik praat niet met de andere coureurs."