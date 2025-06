Sky Sports-commentator spreekt steun uit voor geschorste FIA-steward

Autosportfederatie FIA zorgde op vrijdagavond voor een enorme schok. Ze schorsten driver steward Derek Warwick, nadat hij eerder deze week kritiek had geuit op Max Verstappen bij een gokplatform. Sky Sports-commentator Martin Brundle spreekt zijn steun uit voor Warwick.

Warwick zorgde afgelopen week voor de nodige verbazing. De ervaren steward en oud-coureur sprak zich bij een gokplatform uit over meerdere zaken in de Formule 1. Hij was kritisch op Max Verstappen, keek naar de toekomst van de Nederlandse Red Bull-coureur en deelde zijn mening over de situatie van Lewis Hamilton.

Het was opvallend, want begin dit jaar werd Johnny Herbert door de FIA weggestuurd na een soortgelijk vergrijp. Herbert deelde zijn mening bij gokplatformen, terwijl hij ook steward was. De FIA nam afscheid van hem, omdat beide rollen volgens de autosportfederatie onverenigbaar zijn.

Vlak na de tweede vrije training in Canada maakte de FIA bekend dat ze Warwick voor dit weekend hebben geschorst. Hij wordt vervangen door Enrique Bernoldi, maar zal bij de Grand Prix van Oostenrijk weer terugkeren als steward. Volgens de FIA heeft Warwick zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken.

Warwick heeft zelf niet gereageerd op zijn schorsing. Oud-coureur en Sky Sports-commentator Martin Brundle steunt hem in een post op X: "Derek Warwick is één van de meest oprechte en gepassioneerde mensen en coureurs die ik ooit heb mogen ontmoeten."

"Hij is een echte, en oprechte kerel. Hij heeft zoveel gedaan voor jonge coureurs en voor de autosport in het algemeen. Niet in de laatste plaats als steward voor de FIA. Hij heeft mijn absolute steun en mijn vriendschap tot ik mijn laatste adem uitblaas."

Warwick was voor zijn loopbaan als FIA-steward zelf actief in de Formule 1. Hij reed tussen 1981 en 1993 146 Grands Prix, met een tweede plaats als het beste resultaat. Hij stond in totaal vier keer op het podium en scoorde in zijn loopbaan 71 punten.

