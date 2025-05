"Sainz vindt dat Indy 500-winnaar Palou een F1-zitje moet krijgen."

Alex Palou's succes in de Indycar is niet onopgemerkt gebleven. Ook Carlos Sainz is het opgevallen en zegt dat zijn landgenoot een plekje in de Formule 1 verdient. De overwinning in de Indy 500 afgelopen weekend was de bekroning op het werk van Palou. De Spanjaard maakte vijf jaar geleden zijn debuut in de Indycar.

In vijf jaar tijd heeft Palou maar liefst drie keer de Indycar-titel gewonnen. Momenteel heeft Palou twee keer zoveel punten als zijn zesvoudig kampioen en teamgenoot Scott Dixon. Palou begon zijn carrière in Europa, maar na vier keer de Formule 2 te hebben gereden was het niet gelukt om een vast zitje te bemachtigen.

Kartsport

Sainz kent Palou al vanuit zijn jeugd: "Ik heb Alex altijd erg hoog ingeschat, omdat ik zijn teamgenoot was in de kartsport en hij erg snel was in de kartsport", zei hij bij de internationale media. "Maar eerlijk gezegd is wat hij in Amerika doet echt bewonderenswaardig. Ik denk dat je heel goed moet zijn in wat je doet om te domineren op de manier waarop hij domineert. Formule 1 is een compleet andere discipline, een andere wereld, maar ik heb niets anders dan respect en bewondering voor wat Alex doet in Indy."

Palou stond korte tijd in de belangstelling van McLaren en had voor het Formule 1-team een training gereden. Dit was echter in 2022. Volgens Sainz is Palou goed genoeg voor de F1: "Ik denk dat iemand die in staat is om de Indy 500 te winnen, op zijn minst de kans moet krijgen om te laten zien wat hij in de Formule 1 kan. En als hij snel genoeg is in de Formule 1, dan zou hij welkom moeten zijn in de Formule 1."

Niet iedereen is fan

Niet iedereen is fan van Palou. Fernando Alonso bleek niet onder de indruk te zijn van zijn landgenoot: "Het is ten eerste geweldig voor Spanje. Geweldig voor hem om nu de Indy 500 te rijden, nadat hij de serie een paar seizoenen op rij heeft gewonnen en nu ook het kampioenschap leidt. Hij doet het geweldig daar."

"Ik weet dat de meeste coureurs dromen van een Formule 1-stoeltje en een carrière hier. Maar hij kreeg de kans in IndyCar en daar heeft hij elke dag optimaal benut. Hij is een legende in IndyCar en hij zal altijd een legende blijven in IndyCar. Dus ik denk dat hij de Formule 1 niet mist en ik ben heel blij voor hem, want hij is een zeer, zeer getalenteerde coureur. We volgen hem vanaf hier met veel respect en als fan. Ik keek zondag naar de race en hoopte gewoon dat hij het eindelijk zou halen, en dat deed hij, dus ik ben blij voor hem."