Charles Leclerc barst van het zelfvertrouwen ondanks crash

Charles Leclerc begon op teleurstellende wijze aan het raceweekend in Canada. De Monegask reed in de eerste vrije training zijn auto kapot en dat betekende dat hij in de tweede vrije training niet in actie kon komen. Ondanks die crash heeft de Ferrari-coureur niet het gevoel dat hij veel achterstand heeft opgelopen.

Na slechts vijftien minuten was de vrijdag al over voor Charles Leclerc. Hij crashte tegen de muur aan en daardoor scheurde zijn chassis. De schade was zo erg dat de Monegask niet meer in actie kon komen voor het team van Ferrari op vrijdag. Hij verontschuldigde zich wel en noemde het een 'superstomme' actie.

Verontschuldiging

"Ten eerste had ik medelijden met het hele team", zei Leclerc tegenover de internationale media. "Dat is nooit iets wat je wilt. Het was een hele domme crash - ik had een blokkerend wiel, ik dacht dat ik de bocht zou halen. Ik wist dat ik het gras in zou gaan, maar ik dacht dat dat genoeg was om de muur niet te raken. Helaas, toen ik vervolgens in het gras belandde, begreep ik dat er geen ruimte meer was."

"Het is gewoon een inschattingsfout, maar een inschattingsfout die veel heeft gekost. De manier waarop het wiel het chassis raakte, heeft het chassis in feite gekraakt, en we kunnen geen twee chassis op dezelfde dag gebruiken, dus dat betekende in principe de hele dag niet in de auto." Na negen rondes was de vrijdag dus over voor Leclerc.

Voorspelling

De dag van vandaag zal geen probleem vormen voor Charles Leclerc, aldus hijzelf. De Monegask zegt dat hij geen moeite zal hebben om de rest van het veld bij te houden: "Dat doet pijn, want dat kostte ons duidelijk een flink aantal ronden vandaag, maar het positieve is dat ik veel vertrouwen had in de auto", zei hij. "Ik denk dat we op dat moment heel competitief waren, voor wat het waard is, want het was pas de derde (push)ronde van de dag."

"Het schaadt mijn zelfvertrouwen niet en ik weet zeker dat het mijn weekend helemaal niet zal schaden. Ik weet zeker dat ik in de kwalificatie weer op snelheid zal zijn. Hoe competitief we zullen zijn, is een andere zaak. Maar ik weet zeker dat ik persoonlijk 100 procent zal zijn."