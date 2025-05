Verstappen woest op Hamilton en moet zich melden bij de FIA

Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen zich na afloop van de kwalificatie in Monaco bij de stewards moeten melden. In het eerste gedeelte van de kwalificatie kwamen de twee elkaar tegen, en Hamilton moet gaan vrezen voor een straf.

Aan het einde van de kwalificatie in Monaco ging het bijna mis tussen Hamilton en Verstappen. Op weg naar het welbekende casino kwam Verstappen volgas aanrijden, terwijl Hamilton bezig was met een cool down lap. De Brit bewoog iets naar buiten, waardoor Verstappen van zijn gas moest en hij zijn snelle rondje niet kon afmaken.

Verstappen was niet blij

Woedend meldde Verstappen zich op de boordradio. Hij riep dat dit overduidelijk een gevalletje van impeding was, en daar was hij niet blij mee. Het leek geen groot probleem op te leveren, want beide coureurs wisten het tweede gedeelte van de kwalificatie te bereiken. Deze sessie is later van start gegaan, vanwege een crash van Andrea Kimi Antonelli.

Hamilton ook boos

Hamilton was overigens ook niet heel erg blij met het moment. Hij reageerde gefrustreerd, en stelde dat zijn team hem had verteld dat Verstappen bezig was met een langzaam rondje. Na afloop van de kwalificatie mag hij zijn verhaal gaan doen bij de stewards. Als ze daar van mening zijn dat Hamilton inderdaad een blokkade heeft uitgevoerd, dan ligt een gridstraf van een paar plaatsen voor de hand.

De grid wordt dan een echte puzzel. Eerder hadden Oliver Bearman en Lance Stroll al een straf ontvangen voor incidenten in de vrije trainingen. In het geval van Stroll ging dat om één positie, terwijl Bearman tien plekken gridstraf heeft ontvangen. Stroll moet vrezen voor een extra gridstraf, want hij mag zich ook weer gaan melden voor een incident met Pierre Gasly bij het uitkomen van de tunnel. Ook hij reed in de weg.