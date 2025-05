Franco Colapinto moet vrezen voor een flinke straf voor de Grand Prix van Monaco. De Argentijnse coureur ging de fout in aan het einde van de derde vrije training, en hij mag zich nu melden bij de stewards om dit moment te bespreken.

De derde vrije training in Monaco werd vroegtijdig afgevlagd na een crash van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen was in de eerste sector in de muur geklapt, en de wedstrijdleiding koos snel voor een rode vlag. De overige coureurs keerden terug naar de pitlane, maar Colapinto heeft mogelijk een kostbare fout gemaakt.

Moment met Stroll

De stewards hebben namelijk een onderzoek naar hem geopend vanwege een moment onder de rode vlag. Uit zijn onboardbeelden blijkt dat hij bezig was met een snel rondje op de rode banden. Bij het uitkomen van de tunnel wordt er voor het eerst met de rode vlag gezwaaid. Colapinto passeert de Aston Martin van Lance Stroll, en krijgt op hetzelfde moment te horen dat er een code rood is. Op dat moment trapt hij op de rem en vermindert hij snelheid.

Eerdere straf voor Bearman

Colapinto moet nu vrezen voor een zeer forse gridstraf. In de tweede vrije training op vrijdag werd Haas-coureur voor een soortgelijk incident bestraft met een gridstraf van tien plaatsen. De Brit gaf aan dat hij de rode vlag wel had gezien, maar dat hij het gevaarlijker vond om direct van zijn gas te gaan.

Dit lijkt een verschil te zijn met Colapinto, want de Argentijnse coureur ging direct van het gas af op het moment dat hij hoorde dat er een rode vlag was. De stewards zullen de zaak nu onder de loep gaan nemen, en waarschijnlijk wordt voor de start van de kwalificatie duidelijk of Colapinto een straf krijgt, en wat de zwaarte van deze straf zal zijn.