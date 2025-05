Red Bull stelt duidelijke titeleis voor Max Verstappen

Max Verstappen won afgelopen weekend in Imola zijn tweede race van het jaar. De Nederlander aast nog altijd op de wereldtitel, maar volgens Helmut Marko wordt dit een helse klus. Hiervoor zijn volgens hem nog meer zeges nodig om het McLaren lastig te maken.

Verstappen gaat dit weekend in Monaco op jacht naar zijn derde Grand Prix-zege van het jaar. Het gevoel is goed, en dat komt mede door zijn onverwachte dominante zege in Imola. Hij was daar veel sneller dan de McLarens, en dat was voor de eerste dit jaar het geval. Het zorgt voor veel zelfvertrouwen bij Red Bull, dat Verstappen nog altijd naar zijn vijfde wereldtitel op rij wil brengen.

Vijf of zes races winnen

Red Bull-adviseur Helmut Marko blijft de zaak realistisch bekijken. In een interview met Sport.de krijgt hij de vraag hoeveel races Verstappen moet winnen om kans te maken op de titel: "Het zullen er zeker vijf of zes moeten zijn. Dat wordt ook lastig tegen McLaren, want dat team heeft bewezen dat hun auto op elk circuit, met elk type band en bij elke temperatuur werkt."

Hoop op succes van Norris

Marko weet precies wat Red Bull moet doen om kans te blijven maken op de titel. Maar de Oostenrijker stelt dat de situatie bij McLaren ook positief voor hen kan uitpakken: "Voor ons is het belangrijk dat alles op elkaar blijft aansluiten en dat alles optimaal presteert. We willen een kans maken."

"Ik hoop echter ook dat Lando Norris weer gaat winnen, en dat ze bij McLaren punten van elkaar blijven afpakken. Dan moeten we daar goed gebruik van gaan maken."

Bij McLaren mogen Norris en Oscar Piastri immers met elkaar blijven vechten. CEO Zak Brown benadrukte daar eerder deze week dat ze geen nummer 1-coureur gaan aanwijzen. Piastri en Norris bezitten op dit moment de eerste twee plaatsen in het kampioenschap. Verstappen volgt op de derde plaats.