Waarom Zak Brown bereid is om Max Verstappen wereldkampioen te laten worden

Oscar Piastri en Lando Norris krijgen gelijke kansen bij het team van McLaren. Bij het team doen ze er alles aan om alles eerlijk te laten verlopen, en CEO Zak Brown wil daar best ver voor gaan. Wel wil hij graag beide titels binnenhalen.

Het ambitieuze McLaren wil dit jaar zowel de wereldtitel als de constructeurstitel pakken. Na zeven raceweekenden liggen ze aardig op koers, want ze voeren beide kampioenschappen aan. Coureurs Piastri en Norris staan op de eerste en de tweede plaats in het kampioenschap, maar het lijkt geen goede tactiek te zijn dat ze punten van elkaar afpakken. Bij McLaren denken ze daar anders over.

Transparant blijven

CEO Zak Brown blijft erbij dat de coureurs gelijke kansen krijgen. Bij PlanetF1 legt hij die filosofie nogmaals uit: "De beste manier om het constructeurskampioenschap te winnen, is door eerste en tweede te worden in het wereldkampioenschap. Dat is wat we proberen te doen."

"De manier om de coureurs te laten beslissen wie er eerste en tweede wordt, is door volledig transparant te blijven. Je zag dit bij de laatste race in Imola. Oscar ging als eerste de baan op in Q3. In het raceweekend daarvoor ging Lando als eerste naar buiten in Q3. Als er updates komen, dan krijgt de ene coureur het pakket het ene weekend en de andere het andere weekend."

Brown weet dat deze aanpak in de toekomst voor mogelijke problemen kan zorgen. Als Norris en Piastri blijven vechten, kan bijvoorbeeld Max Verstappen ze passeren.

Eerlijke behandeling

Brown haalt zijn schouders op: "Voor ons is dit een nogal simpele zaak om mee verder te werken. Onze coureurs vragen niet om een voorkeursbehandeling, ze vragen om een eerlijke behandeling en dat is wat ze krijgen. Ik denk dat ze zich comfortabel voelen. Moge de beste winnen."

"Hopelijk geven we ze een auto die geschikt is om tot en met de laatste race met elkaar te vechten. En dat ze geen punten van elkaar afpakken waardoor er een punt komt waarop Max of iemand anders er nog bij kan komen. Maar als dat zo is, dan heeft degene die het kampioenschap wint het beter gedaan."

Vergelijking met Red Bull

Brown gaat zelfs een stapje verder. Hij is bereid om te zien dat géén van zijn coureurs de titel wint, in plaats van één van hen de kans op de titel te ontnemen.

Brown legt deze opmerkelijke gedachte uit: "Ik vind dat prima. Ik heb daar geen probleem mee, want het andere scenario is: hoe haal je een coureur die strijd om het kampioenschap uit het kampioenschap? Dat klopt gewoon niet."

"Als je een tweede coureur hebt die niet om de titel strijd, dan snap ik het. Denk aan Yuki Tsunoda die zijn kwalificatie opoffert om Max een tow te geven of zoiets. Ik snap dat Red Bull de tweede auto minder kansen geeft, omdat die niet strijd om de titel. Het is een makkelijke beslissing."

McLaren blijft McLaren

Bij McLaren ligt het anders: "Maar als je twee coureurs hebt die eerste en tweede staan in het kampioenschap en er minder dan één tweede plaats tussen zit, hoe kun je er dan überhaupt aan denken om één van hen om te toveren tot waterdrager? Dat gaan we gewoon niet doen."