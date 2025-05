Sainz genoot van F1-film, maar waarschuwt fans : "Misschien iets té Amerikaans!"

De Formule 1-coureurs kregen op woensdag de kans om voor het eerst naar de F1-film te kijken. Williams-coureur Carlos Sainz was onder de indruk, maar hij denkt dat de echte Formule 1-fans niet per se tevreden zullen zijn.

In de afgelopen jaren was er een heuse filmcrew uit Hollywood aanwezig in de paddock. Ze maakten opnames voor de spectaculaire F1-film met Brad Pitt in de hoofdrol. De acteurs reden met omgebouwde Formule 2-bolides over de baan, en het leek net alsof er een echt elfde team aanwezig was. Alles in de paddock zag er realistisch uit, maar de vraag is of de film een écht beeld geeft van de sport.

Op de woensdag voor de Grand Prix van Monaco kregen de coureurs de kans om voor het eerst naar de film te kijken. Het was een exclusieve screening, en vrijwel alle coureurs waren aanwezig. Max Verstappen liet zijn gezicht niet zien, want hij was bezig met een potje simracen met zijn vrienden van Team Redline.

Hollywood

Williams-coureur Carlos Sainz was onder de indruk, zo liet hij weten aan de internationale media: "Het is een uitstekende Hollywoodfilm! Ik heb er oprecht van genoten. Ik denk dat het voor Formule 1-experts soms wat lastig wordt om door de Hollywood-achtige scènes heen te kijken, zoals bij bijvoorbeeld Drive To Survive."

"Maar ik denk echt dat deze film een heel nieuw publiek aanspreekt, ook de mensen die niets weten van de Formule 1. Voor ons zal het ongetwijfeld té Amerikaans en té Hollywood zijn. Daar werden we van tevoren ook voor gewaarschuwd. De productie vertelde ons 'Jongens we houden van de sport, maar dit is Hollywood'."

Prachtige beelden

Toch is de film volgens de enthousiaste Sainz wel de moeite waard: "De scènes van de racende auto's zijn echt bizar goed. Voor mij was dat echt het beste gedeelte!" Hij vindt het echt een visitekaartje: "Blijkbaar hebben ze een testpubliek vragen laten beantwoorden van het zien van de film. Het ging om mensen die nooit naar de F1 kijken. Honderd procent van hen zou de sport een kans willen geven."