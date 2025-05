Max Verstappen verkiest potje gamen boven exclusieve première F1-film

De nieuwe F1-film met Brad Pitt in de hoofdrol gaat volgende maand in première. De coureurs kregen gisteren de kans om de film alvast te zien, maar wereldkampioen Max Verstappen ontbrak. Rond het moment van de screening was hij aan het gamen.

In de afgelopen jaren veranderde de Formule 1-paddock tijdens een aantal raceweekenden in een soort filmset. Alle deuren gingen open voor de crew van de F1-film, en ze hadden zelfs een aparte pitbox gekregen in de pitlane voor het fictieve team. Veel coureurs werkten samen met de filmmakers, maar Max Verstappen gaf eerder al aan dat hij niet zoveel interesse had in het draaien van scènes met Brad Pitt.

Speciale screening

Voorafgaand het raceweekend in Monaco organiseerde de Formule 1 een speciale screening van de film voor de coureurs. Op woensdagavond was er een bioscoop afgehuurd waar vrijwel alle coureurs, genodigden en meerdere teambazen alvast naar de film konden kijken. Op foto's was te zien dat veel coureurs in teamoutfit bij de zaal arriveerden.

Twee afwezigen

Op de groepsfoto was te zien dat achttien van de twintig coureurs aanwezig waren in de zaal. Twee van hen schitterden in afwezigheid. Aston Martin-coureur Lance Stroll was niet te zien op de beelden, en ook regerend wereldkampioen Max Verstappen ontbrak. Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda was wel aanwezig bij de screening.

Het is niet bekend of de coureurs verplicht waren om aanwezig te zijn. Aangezien veel van hen in teamkleding verschenen, lijkt het erop dat veel coureurs hun gezicht moesten laten zien.

Franz Hermann

Verstappen hoefde echter niet aanwezig te zijn. Sterker nog, rond de tijd dat zijn collega's naar de screening gingen, was Verstappen live op Twitch. Samen met zijn vrienden van Team Redline was hij aan het gamen onder zijn nieuwe pseudoniem Franz Hermann. Het is een knipoog naar zijn schuilnaam voor zijn test op de Nürbugring Nordschleife. Het feit dat Verstappen, met een roze stuurtje, de film overslag om te gamen, zorgde voor veel hilariteit onder de fans.