Red Bull breekt een record dat Ferrari nooit had verwacht te verliezen

Max Verstappen schreef afgelopen weekend op weergaloze wijze de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. Voor Red Bull was het een zege met een historisch randje, want ze zijn nu het team met de meeste Grand Prix-zeges in deze eeuw.

Niemand had rekening gehouden met een zege van Verstappen in Imola. De McLarens zagen er veel sneller uit, maar na een prachtige actie in de eerste bocht wist Verstappen zich naar voren te vechten. Zijn zege kwam vervolgens niet meer in gevaar, en daarmee won hij de 124ste Grand Prix van Red Bull. Aangezien het team pas actief is sinds 2005, was het ook hun 124ste overwinning van deze eeuw.

Nieuw record

De Grand Prix van Emilia-Romagna was de 400ste Grand Prix uit de geschiedenis van Red Bull. Verstappen maakte dat jubileum dus nog mooier, en hij heeft Red Bull ook een record bezorgd. Ze zijn nu namelijk het team met de meeste overwinningen in de Formule 1 in de 21ste eeuw. Ze deelden dat record tot en met zondag met Ferrari, maar door de zege van Verstappen staan ze nu op meer overwinningen dan de Scuderia.

Spannende strijd

Achter Red Bull en Ferrari staat Mercedes op de derde plaats in dit klassementje met 120 Grand Prix-zeges. McLaren heeft nog een flinke inhaalslag te plegen, en ze staan op 71 zeges in deze eeuw. In totaal hebben sinds de Australische Grand Prix in 2000 vijftien verschillende teams gewonnen. In dit klassement kan er in de komende jaren vanzelfsprekend nog veel veranderen.

Teams met de meeste zeges in de 21ste eeuw:

1 Red Bull Racing - 124 zeges

2 Ferrari - 123 zeges

3 Mercedes - 120 zeges

4 McLaren - 71 zeges

5 Renault - 20 zeges

6 Williams 11 zeges

7 Brawn GP - 8 zeges

8 Lotus - 2 zeges

9 Jordan - 1 zege

10 Honda - 1 zege

11 BMW Sauber - 1 zege

12 Toro Rosso - 1 zege

13 AlphaTauri - 1 zege

14 Racing Point -1 zege

15 Alpine - 1 zege