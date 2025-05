Albon baalt van zichzelf na prachtige vijfde plaats in Imola

Alexander Albon was de grote verrassing van de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Thaise Williams-coureur kwam als vijfde over de streep. Na afloop baalde hij als een stekker, want hij stelt dat de vierde plaats goed mogelijk was geweest.

De Thaise Williams-coureur beleeft tot nu toe een sprookjesseizoen. Hij scoort veel punten, en dat terwijl Williams weinig aandacht geeft aan de auto voor dit jaar. Albon vocht in Imola de hele race met de Ferrari's en de McLarens. Hij reed zelfs een tijdje op de derde plaats, maar werd uiteindelijk ingehaald. In de slotfase vocht hij met Charles Leclerc om de vierde plaats, maar schoot hij door het grind in Tamburello na een duel met de Monegask.

Geweldige eerste stint

De vijfde plaats was een goed resultaat. Na afloop werd Albon bij F1 TV gevraagd naar de duels met de topteams: "Het is niet alsof daar geluk bij kwam kijken. We hadden enorm goede eerste stint, en dat opende de hele race voor ons. De bandendegradatie bij ons was heel goed, terwijl anderen daar meer moeite mee hadden. Alleen de topteams en ik konden ver komen op die C5."

Albon baalde vooral van de uitkomst van het duel met Leclerc: "We hadden de vierde plek moeten hebben. Het was niet de schuld van Charles, maar het ging wel hard tegen hard. Het voelt raar om als vijfde te finishen en teleurgesteld te zijn."

Meer geduld hebben

Albon vond dat hij rustiger aan had moeten doen in het duel met de Ferrari van Leclerc: "Ik had iets meer geduld moeten hebben. Maar ik wilde graag achter Oscar Piastri aangaan, die reed daarvoor. Daarom moest ik van mezelf die inhaalactie op dat moment plaatsen. Misschien als ik een paar rondjes had gewacht, had ik makkelijker langs Charles kunnen komen."

Mede door zijn goede score in Imola staat Albon nu achtste in het wereldkampioenschap met 40 WK-punten.