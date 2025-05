Alpine onthult verrassende naam van tijdelijke teambaas in Imola

Het team van Alpine nam na de Grand Prix van Miami afscheid van teambaas Oliver Oakes. In Imola doen moeten ze het dus doen zonder teambaas, maar ze hebben wel iemand aangewezen als een soort vervanger. Opvallend genoeg noemen ze daarbij niet de naam van Flavio Briatore.

Vlak na de Grand Prix van Miami maakte Alpine bekend dat Oakes zijn ontslag had ingediend. Het zorgde voor veel geruchten, maar al snel werd duidelijk dat de broer van Oakes was opgepakt. Na de Grand Prix van Miami vloog Oakes direct door naar Dubai, en sindsdien zwijgt hij. Teamadviseur Flavio Briatore neemt voorlopig zijn taken over.

De vraag is of Briatore in Imola op de pitmuur zal zitten. Dit is echter niet het geval, zo laat een woordvoerder van Alpine weten tegenover BBC Sport. Volgens de woordvoerder zal Racing Director Dave Greenwood in Imola fungeren als de aangewezen verantwoordelijke persoon.

Wat is de rol van Briatore?

Greenwood heeft een berg aan ervaring in de autosport. Hij was in het verleden werkzaam voor Ferrari, Marussia en Renault. In januari stapte hij over naar Alpine, nadat hij in de afgelopen jaren werkzaam was geweest voor Hitech in de opstapklassen. Dit team was tot en met vorig jaar eigendom van Oakes.

Briatore zal op de baan dus niet fungeren als teambaas. De woordvoerder verklaart dat bij BBC Sport: "Flavio kwam bij het team binnen als adviseur, en hij blijft een consultant. Er is niets meer aan toe te voegen, en er is verder niets achter te zoeken."

Reactie van de FIA

Een FIA-woordvoerder legde het uit: "Alpine heeft aan alle verplichtingen voldoen omtrent het vertrek van meneer Oakes, en we hebben onze geüpdatete personeelsregistratie. We denken dat het aan Alpine is om een update over hun managementstructuur te delen en we willen gaan geen uitspraken doen over specifieke personen die een registratiecertificaat bezitten."