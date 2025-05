Charles Leclerc afwezig bij Ferrari in Imola

Het raceweekend in Imola gaat vandaag van start met de gebruikelijke mediadag. Niet alle coureurs zijn aanwezig, want Charles Leclerc meldt zich niet in de paddock. Volgens zijn werkgever is de Monegaskische coureur ziek en moet hij uitrusten om weer op tijd fit te zijn.

Dit weekend wordt op het circuit van Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden. Voor het team van Ferrari wordt het de eerste thuisrace van het jaar, en ze hopen dan ook weer mee te kunnen strijden om de zege. De Tifosi smachten naar een nieuw succesje, maar op deze eerste dag van het raceweekend moeten ze het doen zonder één van hun helden.

Niet fit

Charles Leclerc zal namelijk niet aanwezig zijn op de mediadag. Het team van Ferrari kwam zojuist met een opvallend statement naar buiten: "Charles voelt zich niet lekker en hij zal vandaag ook niet aanwezig zijn op het circuit. Hij zal rust gaan nemen en hij zal zich gaan focussen op zijn herstel. We verwachten dat hij morgen weer plaats kan nemen in de auto."

Wat als Leclerc toch niet kan rijden?

Wat Leclerc heeft, laat Ferrari niet weten. De Monegask zal dus waarschijnlijk niet aanwezig zijn op het circuit, maar men hoopt dus wel dat hij kan rijden in de eerste vrije training. Mocht Leclerc niet op tijd fit zijn, dan heeft Ferrari de beschikking over een aantal reservecoureurs. Antonio Giovinazzi en Guanyu Zhou zijn dit jaar de reserves, terwijl Haas-coureur Oliver Bearman ook nog onderdeel uitmaakt van de Ferrari-familie.

Leclerc heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Hij eindigde in Saoedi-Arabië op het podium, maar kwam verder niet in de buurt van de topprestaties. De Monegask heeft in de eerste zes raceweekenden 53 WK-punten bij elkaar gereden, en dat is goed voor de vijfde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap.