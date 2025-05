FIA laat Verstappen met rust, Piastri wel opgeroepen in Imola

Het Formule 1-weekend in Emilia-Romagna gaat vandaag van start met de traditionele mediadag. Regerend wereldkampioen Max Verstappen hoeft zich niet te melden op de persconferentie, de FIA roept wel kampioenschapsleider Oscar Piastri en de teruggekeerde Franco Colapinto op.

Het Europese gedeelte van het seizoen wordt vandaag afgetrapt met de mediadag op het circuit van Imola. Zoals altijd zullen de coureurs zich melden in de paddock voor media- en sponsoractiviteiten. Het wordt voor de teams een belangrijk weekend, aangezien er veel update zullen worden geïntroduceerd in Imola. Daarnaast is het de aftrap van de belangrijke triple header, in de komende weken reist het F1-circus ook af naar Monaco en Spanje.

Het is de verwachting dat Max Verstappen vandaag gewoon aanwezig is bij de mediadag. Twee weken geleden sloeg hij in Miami de mediadag over vanwege de geboorte van zijn dochter Lily. Hij hoeft zich vandaag echter niet te melden in de perszaal voor de persconferentie van de FIA.

Geen Verstappen

De FIA heeft ervoor gekozen om zes andere coureurs op te roepen. Om 14:30 schuiven kampioenschapsleider Oscar Piastri, kersvers Alpine-coureur Franco Colapinto en Aston Martin-coureur Lance Stroll aan in de perszaal. Stroll heeft een drukke week achter de rug, en voerde eerder deze week een TPC-test uit in Zandvoort.

Een halfuurtje na de eerste drie coureurs, is het de beurt aan Haas-coureur Esteban Ocon, thuisrijder Andrea Kimi Antonelli en Racing Bulls-coureur Liam Lawson.

Teambazen

Op de vrijdag schuiven er drie vertegenwoordigers van de teams aan bij de internationale media. Tussen de vrije trainingen door meldt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zich bij de pers. Naast hem neemt McLaren-teambaas Andrea Stella plaats op de sofa. Voor de Italiaan Stella is de race in Imola een thuisrace. Naast Vasseur en Stella meldt ook de Chief Technical Officer van Racing Bulls, Tim Goss, zich.