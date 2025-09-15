user icon
Alpine lijkt knoop door te hakken: "Heb gehoord dat Doohan weer terugkeert"

Alpine lijkt knoop door te hakken: "Heb gehoord dat Doohan weer terugkeert"
  Gepubliceerd op 15 sep 2025 08:11
  • comments 1
  Door: Jeroen Immink

Alpine moet binnenkort belangrijke knopen doorhakken. Het Franse Formule 1-team moet beslissen wie er in 2026 naast Pierre Gasly komt te rijden. Het lijkt er in ieder geval sterk op dat Franco Colapinto moet gaan vrezen voor zijn stoeltje. 

Onlangs verlengde Gasly zijn contract bij Alpine. De Fransman zal in ieder geval nog de komende twee seizoenen voor Alpine uitkomen, maar de vraag is er nog steeds wie er naast hem komt te rijden. Dit seizoen mocht Jack Doohan plaatsnemen als vervanger van Esteban Ocon, maar werd er al snel weer uitgehaald voor de komst van Colapinto. Maar ook de Argentijn heeft moeite en wist tot dusver nog geen punten te scoren. Renger van der Zande verwacht dat Formule 2-sensatie Leonardo Fornaroli het stoeltje naast Gasly krijgt.

“Hij heeft veel financiële steun vanuit huis. Dat is tegenwoordig een doorslaggevende factor. Ik denk dat Alpine zeker met hem gaat praten,” aldus Van der Zande in het Race Café van Ziggo Sport. De Italiaanse coureur heeft zichzelf dit seizoen sterk in de kijker gereden en lijkt daardoor een serieuze optie voor 2026.

Journalist Rick Winkelman haakte daarop in met een opvallende voorspelling. “Ik heb begrepen dat Franco Colapinto het seizoen niet afmaakt en dat Jack Doohan waarschijnlijk weer terugkeert.” Daarmee lijkt de toekomst van de Argentijn steeds meer op losse schroeven te staan.

Colapinto wist in 2024 af en toe nog indruk te maken bij Williams, maar reed tegelijkertijd opvallend veel schade. Dit seizoen gaat het qua incidenten beter, maar op pure snelheid komt de Argentijn tekort. Van der Zande ziet dan ook geen rooskleurig scenario. “Colapinto valt toch een beetje tegen. Ik verwacht niet dat hij in 2026 nog op de grid staat.”

Met Fornaroli die steeds nadrukkelijker in beeld komt, Doohan die mogelijk een comeback maakt en Colapinto die zijn kansen lijkt te verspelen, lijkt Alpine binnenkort belangrijke knopen te moeten doorhakken. De strijd om een stoeltje in de Formule 1 blijft daarmee onverminderd fel.

Pietje Bell

Posts: 30.938

Niet dat ik geïnteresseerd ben in Doohan, maar het viel me de laatste weken op dat hij
ineens heel actief is op IG, mn in zijn story's. Veel trainen en actieve buitenactiviteiten.
Hij is erg geliefd bij heel veel coureurs gezien zijn volgers. Vind het zelf ook een
vriendelijke, sympathieke en...

  15 sep 2025 - 09:09
  Pietje Bell

    Posts: 30.936

    Niet dat ik geïnteresseerd ben in Doohan, maar het viel me de laatste weken op dat hij
    ineens heel actief is op IG, mn in zijn story's. Veel trainen en actieve buitenactiviteiten.
    Hij is erg geliefd bij heel veel coureurs gezien zijn volgers. Vind het zelf ook een
    vriendelijke, sympathieke en beschaafde jongen.

    • 15 sep 2025 - 09:09

