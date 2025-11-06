Het lijkt erop dat Jack Doohan een nieuw race-avontuur heeft gevonden na zijn gefaalde Formule 1-avontuur bij Alpine. De Australiër werd begin dit seizoen na zes races aan de kant geschoven door Alpine, en lijkt nu over te stappen naar de Japanse Super Formula.

Doohan werd vorig jaar zomer bevestigd als racecoureur voor Alpine voor dit seizoen. De Australische coureur maakte al geruime tijd onderdeel uit van de opleidingsploeg van Alpine, en werkte meerdere trainingen en tests af voor het team. Eind vorig jaar maakte hij zijn Formule 1-debuut toen hij in Abu Dhabi Esteban Ocon verving bij Alpine. Al snel werd duidelijk dat hij voor 2025 onder druk stond.

Al voordat er een meter was gereden, werd er getwijfeld aan zijn toekomst in de Formule 1. Alpine had Franco Colapinto aangetrokken als de nieuwe derde coureur, en de Argentijn aasde op een racestoeltje. Na de Grand Prix van Miami vond de wissel plaats, en nam Colapinto het stoeltje van Doohan over. De Australiër bleef aan het team verbonden als reservecoureur, en zijn situatie leek uitzichtloos te zijn.

Nieuwe kans voor Doohan?

Volgens Motorsport.com lijkt het erop dat Doohan een nieuw toekomstplan voor zich heeft. Hij zou namelijk in beeld zijn voor een zitje in de Super Formula in 2026. In de Japanse klasse zou hij dan gaan rijden voor één van de Toyota-teams, en hij zou ook nog betrokken kunnen blijven bij de Formule 1.

Rol bij Haas?

Volgens het medium wordt Doohan gelinkt aan een zitje bij het door Toyota-aangedreven team Kondo Racing. Daarnaast zou Doohan ook op zoek zijn naar een nieuwe reserverol in de Formule 1, en zijn vader MotoGP-legende Mick Doohan zou gesprekken hebben gevoerd met Haas-teambaas Ayao Komatsu. Haas wordt gesteund door Toyota en gaf Japanse- en Super Formula-coureurs eerder al kansen tijdens tests.

Toyota komt met reactie

Mick Doohan zou daarnaast ook zijn gespot in de paddock op het Japanse circuit van Motegi tijdens een raceweekend. Toyota's global motorsport director Masaya Kaji wilde tegenover Motorsport.com de interesse in Doohan niet ontkennen noch bevestigen: "Er is niets concreets wat ik kan zeggen, maar hij is een goede coureur."