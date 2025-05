De kans is aanwezig dat Jack Doohan zijn laatste Grand Prix voor het team van Alpine heeft gereden. Er gaan wederom geruchten rond over zijn toekomst, en Alpine overweegt Doohan voor de Grand Prix van Emilia-Romagna te vervangen door Franco Colapinto.

Doohan kende in Miami wederom een teleurstellend weekend. Bij de start van de race reed hij tegen de roze Racing Bulls-bolide van Liam Lawson op. Hierdoor had hij een lekke band en moest hij zijn beschadigde Alpine al na een paar bochten naast de baan parkeren. Teleurgesteld stapte hij uit, en hij wist dat de druk er weer vol op zou staan.

Rijderswissel voor Imola

Volgens het doorgaans goed ingevoerde The Race evalueert Alpine de positie van Doohan, en zou hij voor de volgende race in Imola aan de kant kunnen worden geschoven. Hij zou bij die race dan kunnen worden vervangen door derde coureur Franco Colapinto. The Race meldt dat er een verandering door kan worden gevoerd, mogelijk nog voor de aankomende triple header.

Alpine lijkt niet te willen reageren op alle geruchten. Eerder in het weekend nam teambaas Oliver Oakes het nog op voor Doohan, nadat een sponsor van Colapinto had gesuggereerd dat hij de Argentijn graag in Imola in de auto ziet zitten. Zijn wens komt nu mogelijk uit, en het worden een paar spannende dagen voor Doohan.

Zware crashes

De Australiër heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. Hij kende een paar pijnlijke crashes, en hij bivakkeert vooral in het achterveld. Eerder reed hij al veel schade in Australië en Japan, vooral laatstgenoemde crash was zeer zwaar. Op dat moment stond hij al onder druk, want het is geen geheim dat teamadviseur Flavio Briatore enorm gecharmeerd is van Colapinto.

Doohan is na zes raceweekenden nog puntloos. Naast de Australiër hebben ook de eerder genoemde Lawson, Fernando Alonso en Gabriel Bortoleto nog geen punten gescoord.