Verstappen wordt vader: "Kunnen niet gelukkiger zijn!"

Max Verstappen is met mooi nieuws naar buiten gekomen. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft op sociale media persoonlijk nieuws gedeeld. Verstappen heeft namelijk bekendgemaakt dat zijn vriendin Kelly Piquet in verwachting is van hun eerste kindje.

Verstappen heeft aan de vooravond van de Grand Prix van Abu Dhabi het nieuws gedeeld op Instagram. Bij een foto van het stel schrijft Verstappen dat hij voor het eerst vader gaat worden: "Een mini Verstappen-Piquet is onderweg! We kunnen niet gelukkiger zijn met ons kleine wonder!" Het wordt het eerste kind van het stel, Piquet heeft al een kind uit een eerdere relatie met voormalig Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat. Verstappen rijdt dit weekend zijn laatste Grand Prix van het seizoen.