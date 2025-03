Vriend van Verstappen verklapt: "In april wordt hij vader"

Max Verstappen staat aan de vooravond van een bijzonder jaar. Op de baan jaagt hij op zijn vijfde wereldtitel, terwijl hij ook voor het eerst vader wordt. Wanneer zijn kind wordt geboren, is niet bekendgemaakt. Een goede bekende van Verstappen lijkt nu te verklappen wanneer het kind komt.

Vlak voor de Grand Prix van Abu Dhabi kwam Verstappen eind vorig jaar met groot nieuws. Samen met zijn vriendin Kelly Piquet maakte hij bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kind. Ze hielden het bij die korte boodschap, zonder te delen hoelang ze al van dit nieuws wisten. De privacy van het gezin werd gerespecteerd, en de aandacht verschoof al snel weer naar de sportieve zaken.

Unieke situatie

Toch zal het een grote verandering gaan worden voor Verstappen. Hij zal zich immers niet meer volledig kunnen focussen op wat er op de baan gebeurt. Oud-coureur en analist Giedo van der Garde kent Verstappen goed. Tijdens een evenement van Viaplay sprak hij zich dan ook enthousiast uit: "Voor hem is dit wel iets unieks om mee te maken. Hij heeft natuurlijk al een kleintje dat in huis woont. Dus dat is voor hem al superleuk. Maar ja, het zal wel spannend zijn. Aan de andere kant, Max kennende, zal hij volledig gefocust zijn op dit jaar, op de eerste paar races."

April

Van der Garde lijkt daarna iets te veel informatie te geven. De oud-coureur verklapt namelijk wanneer het kind ongeveer wordt geboren: "Die kleine komt als het goed is ergens in april. Maar ja, hij moet toch die races gaan doen." De Formule 1-kalender in april is overvol. Er zal dan worden geracet in Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië. Het wordt een drukke maand, want het gaat ook om een triple header. De drie races worden direct na elkaar verreden, dus de coureurs hebben weinig tijd om naar huis te reizen.