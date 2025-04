Ook Sauber hint op grote verandering voor Miami

Het lijkt erop dat ook het team van Sauber aankomend weekend in Miami een opvallende verandering gaat doorvoeren. De Zwitserse renstal hint op sociale media op een speciale livery voor het raceweekend in de staat Florida. Ze kiezen voor een bijzondere aankondiging.

Veel teams hinten op een speciale livery voor het aankomende raceweekend. Aangezien Miami commercieel gezien zeer interessant is voor de teams, is het de ideale plek om met iets bijzonders te komen. Vorig jaar kozen meerdere teams ook voor een aanpassing aan de kleurstelling voor de race in Miami. Dit jaar is het niets anders.

GTA

Ook het team van Sauber hint op een speciale livery voor de Grand Prix in Miami. Op sociale media plaatsen ze een korte video van hun Formule 1-wagen die een garage inrijdt. Het is een verwijzing naar de populaire game Grand Theft Auto (GTA). Bij de korte video schrijft Sauber: "We zijn bij Miami Customs, jullie weten wat dat betekent!" Bij de tekst staan emojis van een kleurenpalet en een palmboom. Ook titelsponsor Stake wordt bij de post betrokken.

Veel speciale kleurstellingen

Wat Sauber precies van plan is, is nog niet duidelijk. Het is in ieder geval de verwachting dat het gaat om een livery die te maken heeft met de stad Miami, of misschien wel de GTA-game. Ze zijn in ieder geval niet het enige team dat dit weekend de kleurstelling gaat aanpassen. Ook Ferrari en Racing Bulls hebben al hints gedeeld over een mogelijke speciale kleurstelling. Bij Ferrari lijkt men te gaan spelen met witte tinten, terwijl Racing Bulls hint op een roze kleurstelling.

Later deze week zal duidelijk worden in welke kleuren Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto gaan rijden. Voor Bortoleto wordt het in ieder geval een bijzonder weekend, want hij heeft nog nooit gereden op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.