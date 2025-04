Lewis Hamilton groot fan van Red Bull-coureur

De Formule 1 heeft dit jaar een flinke verjongingskuur ondergaan. Er staan veel jonge coureurs op de grid, en ze maken een wisselende indruk. Racing Bulls-coureur Isack Hadjar komt goed voor de dag, en Lewis Hamilton vindt hem zelfs heel erg cool.

Hadjar rijdt sinds dit jaar voor het team van Racing Bulls. Red Bull-adviseur Helmut Marko is groot fan van hem, en hij is tevreden met zijn prestaties tot nu toe. Hadjar heeft tot nu toe vijf WK-punten gescoord en hij staat op de veertiende plaats in het wereldkampioenschap. Hij kan de strijd aardig aangaan met zijn teamgenoot Liam Lawson, en dat was eerder ook het geval met Yuki Tsunoda.

Coole Hadjar

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton houdt de rookies goed in de gaten. De Britse Ferrari-coureur was in Londen om een winkel te openen, en daar sprak hij kort met de media. Aangezien er speelkaarten van de Formule 1 worden verkocht in de desbetreffende winkel, gingen de vragen daar over.

In gesprek met The Athletic kreeg Hamilton de vraag van welke rookie hij graag een speelkaart zou willen aanschaffen. Hamiltons antwoord was opvallend: "Andrea Kimi Antonelli, natuurlijk. En Oliver Bearman. Isack Hadjar is waarschijnlijk mijn favoriet, hij is heel erg cool."

De jeugdheld van Hadjar

Voor Hadjar is dit waarschijnlijk het mooiste compliment dat hij kan krijgen. De jonge Franse coureur heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij in zijn jeugd groot fan was van Hamilton. Nu hij in de Formule 1 rijdt, mag hij strijden met zijn grote held en daar is hij heel erg trots op.

Toen Hadjar in Australië crashte in de opwarmronde, kreeg hij ook veel steun vanuit de familie Hamilton. Toen Hadjar huilend door de paddock liep, werd hij opgevangen en getroost door Hamiltons vader Anthony. Deze beelden gingen vervolgens de wereld over.