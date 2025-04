'Goed betalende sponsor houdt Doohan in het zadel bij Alpine'

Jack Doohan staat dit jaar in het middelpunt van de aandacht. De Australiër heeft het zwaar bij Alpine en er wordt veel gespeculeerd over zijn toekomst. Ralf Schumacher is niet bepaald onder de indruk van Doohan, en stelt dat een goed betalende sponsor hem in de Formule 1 houdt.

Doohan werd vorig jaar aangesteld als de opvolger van Esteban Ocon bij Alpine. Ver voor de start van het seizoen kwam hij echter al onder druk te staan. Alpine contracteerde Franco Colapinto als nieuwe derde coureur, en volgens de geruchten zou de Argentijn Doohan op korte termijn gaan vervangen. Doohan heeft het zwaar, en zijn prestaties zijn nog niet heel sterk. Hij scoorde nog geen punt, en kende een aantal zware crashes.

C-coureur

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is niet bepaald onder de indruk van Doohan. In een podcast van de Duitse tak van Sky Sports deelt hij zijn kritiek: "Ik wil niet zo hard zijn als Helmut Marko en zeggen dat hij een coureur uit de C-klasse is. Hij is zeker geen C-coureur, hij is heel goed, maar naar mijn idee niet goed genoeg voor de Formule 1."

Wat brengt Doohan mee?

Schumacher nuanceert zijn mening, en wijst op het feit dat het seizoen nog maar net is begonnen: "Het is natuurlijk nog wat vroeg, en Doohan heeft met Gasly een zeer ervaren teamgenoot, die ook al goed is ingeburgerd in het team en veel steun krijgt. Daarom is het misschien best hard en oneerlijk, maar ik zou zeggen dat hij, in vergelijking met de andere rookies, niet echt mee gaat doen voor de titel. Dat gezegd hebbende, denk ik dat hij voorlopig nog niet geruild zal worden. Ik heb gehoord dat Doohan een sponsor heeft ter waarde van tien miljoen euro."

"Dat moet Colapinto dus ook op kunnen brengen. Daarom kan ik me wel voorstellen dat Doohan zijn stoeltje nog even mag behouden, al kan Flavio Briatore altijd voor verrassingen zorgen."