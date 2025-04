Red Bull zet Piastri in de vuurlinie: "Houdt hij dit wel vol?"

Oscar Piastri schreef afgelopen weekend de Saoedische Grand Prix op zijn naam. Door zijn zege voert hij nu het wereldkampioenschap aan. Het is volgens Helmut Marko de vraag of Piastri in staat is om dit hoge niveau vast te houden.

Piastri maakte geen fout in Saoedi-Arabië. Bij de start greep Max Verstappen de leiding, maar de stewards gaven hem een tijdstraf voor een moment in de eerste bocht. Na de pitstops greep Piastri de koppositie en die gaf hij niet meer uit handen. Het was zijn derde zege van het seizoen, en hierdoor voert hij nu ook het wereldkampioenschap aan. Het is de eerste keer dat hij dit voor elkaar heeft gekregen.

De belangrijkste tegenstander

Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk van Piastri. De Oostenrijker verwacht dat Verstappen het vooral tegen hem moet gaan opnemen. In zijn column voor Speedweek legt Marko die mening uit: "Piastri gaat nu voor het eerst in zijn carrière aan de leiding van het wereldkampioenschap. Dankzij zijn prestaties in de afgelopen paar races, is hij nu de belangrijkste tegenstander."

Kan Piastri dit volhouden?

Het is pas Piastri's derde seizoen in de Formule 1. Ondanks het feit dat hij nog niet zoveel ervaring heeft, lijkt hij totaal niet onder de indruk te zijn. Marko ziet dat ook, maar hij weet niet of Piastri dit het hele seizoen kan volhouden. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur voert de druk dan ook een beetje op: "Het blijft echter wel de vraag of Oscar dit prestatieniveau tijdens het hele seizoen kan vasthouden. Vorig jaar waren er namelijk wel één of twee circuits waar de Australiër toch een aanzienlijke achterstand had op Lando Norris."

Vooralsnog doet Piastri het echter veel beter dan Norris. De Brit maakte meerdere foutjes, en hij heeft nog maar één race gewonnen in het huidige seizoen. Piastri nam de koppositie in het wereldkampioenschap dan ook van hem over.